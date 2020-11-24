Гюндуз Мамедов: мобильные группы ГПУ соберут доказательства военных преступлений на Донбассе

В такие группы будут входить прокурор, следователь, судебно-медицинские эксперты, баллисты, экологи и представители Минобороны.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что на освобожденные территории Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 годах планируют направить мобильные группы, которые будут собирать доказательства военных преступлений.

Об этом он сказал в интервью ZN.UA.

"Мы находимся в постоянном поиске, как еще усовершенствовать методику расследования, активизировать его, найти новые доказательства. …Поэтому мы планируем запустить новый инструмент – мобильные группы. Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории", – сказал Мамедов.

По его словам, планируется создание шести таких групп.

"Несмотря на то, что прошло более пяти лет, на месте событий могут быть доказательства, имеющие значение для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий. Рассматриваем вариант создания шести таких групп сроком действия на полгода и разделением их работы по территориальному принципу", – сказал Мамедов.

Он отметил, что "в такие миссии по установлению фактов должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты – судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны".

По данным Мамедова, в настоящее время украинские правоохранители расследуют более 5 тыс. дел, связанных с военными преступлениями, в них фигурирует почти 9,5 тыс. человек.

Напомним, В Генпрокуратуре создали Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В обязанности сотрудников Департамента входит наблюдение за ходом расследования преступлений, совершенных на территории АР Крым и на Донбассе в условиях вооруженного конфликта.