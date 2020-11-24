Остались жена и сын: стало известно имя убитого около Авдеевки военного

31-летний солдат погиб от пули снайпера во время "режима тишины".

У погибшего во вторник, 24 ноября, от пули снайпера на Донбассе украинского бойца Вячеслава Минкина в городе Фастов (Киевская область) остались жена и сын.

Об этом сообщили на Facebook-странице Фастовского городского совета.

31-летний старший солдат 72-й ОМБр погиб от пули снайпера во время "режима тишины"

Как рассказали в горсовете, Минкин в 2019 году был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.

О дате, времени и месте прощания с украинским бойцом сообщат дополнительно.

Напомним, 24 ноября на Донбассе около Авдеевки снайпер со стороны боевиков ранил украинского военного. Бойца доставили в госпиталь. Его состояние было тяжелым. Спасти жизнь бойцу не удалось.