Умер раненый снайпером около Авдеевки украинский военный

Проведенные реанимационные мероприятия не дали результатов.

Во вторник, 24 ноября, на Донбассе около Авдеевки снайпер со стороны боевиков ранил украинского военного. Бойца доставили в госпиталь. Его состояние было тяжелым. Спасти жизнь бойцу не удалось.

Об этом сообщила пресс-служба 72 ОМБР имени Черных Запорожцев в Facebook.

"Около полудня в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами по эвакуации раненого.

Как говорится сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17:00, спасти жизнь бойцу не удалось.

"К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось. Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – отмечается в сводке.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что на освобожденные территории Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 годах планируют направить мобильные группы, которые будут собирать доказательства военных преступлений.