Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Донбасса. Хомчак объяснил, почему

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак считает, что для "внезапного удара" и последующего удержания территории должны сложиться условия.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина не будет силой отвоевывать оккупированные Россией территории Донбасса, сообщает НВ.

"Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также", – говорит он.

По его словам, захват силой невозможен по трем причинам: во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов: "Сразу будет много жертв среди гражданского населения: ни одна цивилизованная страна нас не поддержит". Во-вторых, будут серьезные жертвы среди армии, в-третьих, российские военные возьмут количеством. "Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия", – сказал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ говорит, что не везде местные поддерживают армию, поэтому ВСУ ждут "выстрелы в спину", а все военные передвижения по Донбассу будут "сливаться на ту сторону".

Кроме того, по словам Хомчака, человеческие потери будут исчисляться тысячами за продвижение на 3–5 км вглубь оккупированных территорий. Применить артиллерию также невозможно: ВСУ стоят около захваченных РФ населенным пунктам.

В пропагандистском информационном проекте, близкого к владельцу Life.ru Араму Габрелянову WarGonzo российский военный корреспондент Семен Пегов сообщл об информации, полученой от неназванного источника, что якобы на линию соприкосновения ВСУ подтягивает "серьезное количество" техники для наступления. Украинская армия якобы планирует использовать турецкие беспилотники Bayraktar, а под Горловкой и Донецком скапливаются танковые и артиллерийские подразделения. Кроме этого, в Мариуполе, якобы постоянно идет выгрузка воинских эшелонов с бронетехникой и личным составом.

Вчера, согласно Telegram-каналу Planeradar, отслеживающему полеты авиации, в окрестностях Николаева якобы производились тестовые полеты "Байрактаров".

Россия, в свою очередь, отправила на оккупированную часть Донбасса очередной "гуманитарный конвой", сообщил зампостпреда РФ при ООН в Женеве Александр Алимов.

По его словам, 100-й конвой МЧС РФ прибудет на оккупированную территорию сегодня, 26 ноября, с 60 т "гуманитарных грузов".

Напомним, ранее Хомчак сообщал, что есть информация о прибытии 10–12 групп снайперов из России. 24 ноября, во время "режима тишины", от пули снайпера на Донбассе погиб 31-летний украинский солдат Вячеслав Минкин.

Недавно украинская сторона разработала "План совместных шагов", предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и проведение выборов в ОРДЛО. В Кремле считают, что предложения Украины по проведению выборов на оккупированном Донбассе противоречат Минским договоренностям.