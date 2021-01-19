В ОРДО могут сделать жителей с паспортами Украины вне закона, - СМИ

Без паспорта "ДНР" так называемые "правоохранители" смогут арестовывать человека на срок до 30 дней

В окружение "главы" самопровозглашенной "ДНР" рассматривают документ о "гражданстве ДНР". Примером послужит закон о гражданстве в непризнанной республике Абхазия, — сообщает СПЕКТР.

По данным СМИ, в оккупированных районах Донецкой области до 2025 года паспорт так называемой "ДНР" станет единственным "документом" который будет гарантировать права его владельцу. Также он станет безальтернативным вариантом для идентификации личности.

При отсутствии у человека паспорта "ДНР" "правоохранители" смогут арестовывать человека на срок до 30 дней "до выяснения личности". При этом они в праве будут не выдвигать никаких обвинений в течении указанного срока.

Без паспорта непризнанной республики нельзя будет приобрести недвижимость, заниматься предпринимательской деятельностью и совершать какие-либо сделки.

По данным СМИ, около 15% населения оккупированных районов Донецкой области имеют паспорта "ДНР". Их оформляют для того, чтобы далее податься на российское гражданство. По данным опрошенных "Спектром" людей, очередь стоит до 2022 года.

Напомним, по данным Министерства реинтеграции российские паспорта получило около 300 тысяч жителей оккупированных районов Донбасса.