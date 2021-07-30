Прощальный подарок Путину. Зачем Германия призывает имплементировать "формулу Штайнмайера"

Фокус разбирался, поддержит ли эту инициативу администрация Байдена и почему Зеленскому будет сложно воплотить ее в жизнь.

12 июля во время встречи с президентом Владимиром Зеленским Ангела Меркель заявила, что в минских соглашениях не хватает прогресса и нужна имплементация "формулы Штайнмайера". Спустя десять дней МИД Германии призвал к тому же: имплементировать формулу в законодательство Украины. Россию же призвали отвести тяжелое вооружение, открыть КПВВ на Донбассе и разминировать территорию.

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Сплошные разночтения. Штайнмайер, зрада и капитуляция

В 2016 году министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (нынче президент ФРГ) предложил вариант, как сдвинуться с мертвой точки минских соглашений, 12-й пункт которых предполагает выборы на Донбассе, после того как там прекратят стрелять, отведут войска от линии разграничения, выведут иностранные военные формирования, а ОБСЕ возьмет под контроль границу. Предложенная им формула предусматривает принципиально другой механизм. Сначала — местные выборы в соответствии с Конституцией Украины, временное, а после подтверждения демократичности и честности выборов со стороны ОБСЕ постоянное действие закона об особом статусе ОРДЛО, и лишь затем — контроль границы и вывод иностранных войск. Именно поэтому в Украине "формулу Штайнмайера" называют зрадой и капитуляцией.

Сейчас госпожа Меркель делает прощальный подарок Путину. Он свой уже сделал — остановил падение рейтинга ее блока ХДС/ХСС тем, что Германия гарантированно получает "Северный поток — 2" военный эксперт Олег Жданов

Невозможность ее имплементации стала очевидной после того, как самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" заявили, что формула якобы признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение. Речь идет об интеграции с Россией, выборе языка общения, экономической стратегии, формировании судебной системы и народной милиции. "Призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", — заявили там.

"Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут", — констатировал Зеленский в прошлом году.

Игра вдолгую. Что говорят о формуле Штайнмайера военные эксперты

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович рассказывает Фокусу, что реагировать на призывы имплементации "формулы Штайнмайера" украинская сторона будет только в рамках консультаций в "нормандском формате".

"В формуле ничего страшного нет. Она де-факто имплементирована в украинское законодательство. Ее подпункты прописаны 10-м пунктом в Законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятом еще в 2014 году. Почему она не выполнена? Потому что 4-й подпункт этого 10-го пункта россияне не выполняют. А там говорится о выводе войск, разоружении незаконных формирований, и уже затем — о проведении выборов. Россияне свободно это трактуют, и эта трактовка продвинулась в наше информационное пространство. Для нас особый статус Донбасса: первое — закон о децентрализации, второе — особая экономическая зона. Считаем, что таким образом мы воплотим особый статус", — говорит он.

"Формула Штайн­майе­ра" — это путь не к миру и прекращению войны, но дорога к капитуляции, позору и новому, еще более острому общественно-политическому конфликту Андрей Билецкий

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Арестович высказывает служебную позицию, навязанную Офисом президента. "Формула Штайнмайера" была разработана именно для того, чтобы сначала состоялись выборы, а потом, в день их проведения, должен начаться процесс передачи контроля над государственной границей. Сейчас госпожа Меркель делает прощальный подарок Путину. Он свой уже сделал — остановил падение рейтинга ее блока ХДС/ХСС тем, что Германия гарантированно получает "Северный поток — 2". Так что они делают сейчас друг другу реверансы. Ее дело сказать: "Я сделала все, что могла", — считает Жданов.

Такое же мнение высказывают другие опрошенные Фокусом политики и эксперты. В "Национальном корпусе", например, считают, что коллективный Запад устал от российско-украинской войны и готов согласиться на фактическое отделение ОРДЛО при формальном сохранении территориальной целостности Украины. Ранее к такому варианту Запад склонил Молдову, где непризнанное Приднестровье полностью возобновило социально-экономические связи с Молдовой, но так и не перешло под политический контроль Кишинева. Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий в беседе с Фокусом напоминает, что президент Молдовы Майя Санду во время визита в Киев посоветовала Украине не повторять эту ошибку.

[ + – ] Формула конфликта. Выполнение предложений Штайнмайера может привести к новому общественно-политическому конфликту Фото: УНИАН

В "Европейской солидарности" также не поддерживают имплементацию "формулы Штайнмайера". Лидер партии Петр Порошенко твердит, что формула писалась в Кремле и в интересах России. "После краткосрочного усиления давления на Путина Запад вновь избрал тактику примирения, — считает Алексей Гончаренко, нардеп от "Европейской солидарности". — Основное внимание переключают с Москвы на сдерживание Китая. Один из основных пунктов налаживания сотрудничества с Россией — прекращение войны в Украине. Есть разные стратегии завершения конфликта, но сейчас всплыла как раз та, которая больше всего выгодна Кремлю. Это во многом связано с потерей доверия к нашей власти. К сожалению, если раньше действовал принцип "ничего об Украине без Украины", теперь действует принцип "ничего с Украиной, ничего для Украины". Мы перестаем быть игроком".

Будет штормить. Марши "Нет капитуляции!" и внутренний протест

В случае попытки имплементировать "формулу Штайнмайера", избежать массовых протестов не удастся.

"Два года назад националисты, патриоты, ветераны и семьи погибших героев выходили на улицы по всей стране, в том числе в Киеве на марши "Нет капитуляции!". Двое суток под Офисом президента стоял палаточный городок, чтобы дать понять власти: никакого "особого статуса", амнистии российским боевикам или выборам на оккупированной части Донбасса не будет, пока там находятся оккупанты.

"Формула Штайнмайера" — это путь не к миру и прекращению войны, но дорога к капитуляции, позору и новому, еще более острому общественно-политическому и вооруженному конфликту. Или кто-то верит, что быстро избранные на "демократических выборах" депутаты оккупированных территорий будут слушаться киевскую власть или придерживаться украинского законодательства? Сегодня мы готовы давить на власть, чтобы она отстаивала интересы украинского народа, а не Москвы или Берлина. Если мы смогли не допустить капитуляции Украины в 2016 и 2019 годах, то не допустим и сегодня", — обещает Билецкий.

Зеленскому на призывы импле­мен­та­ции "формулы Штайнмайера" нужно требовать встречных движений: прекращения огня, финансовой, военной помощи Владимир Фесенко

Протесты, которые власть наблюдала в 2019 году, вряд ли сравнятся с тем, во что могут вылиться новые негодования уже этой осенью. Эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают, что сейчас ситуация куда более взрывоопасна: доверие к власти снижается, социальные проблемы нарастают, грядет рост коммунальных тарифов.

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Еще одним серьезным вызовом остается фигура Арсена Авакова. Мнений о причине его ухода много, но совершенно ясно, что об отставке Авакова попросил президент. Близкие к экс-министру источники сообщают, что сейчас он наблюдает за властью, чтобы та не перешла красных линий, после которых Аваков рискнет действовать. Эти линии касаются методов урегулирования конфликта Донбасса и всего, что связано с государственным строем Украины. Окружение Авакова уверено, что попытка имплементации "формулы Штайнмайера" может стать спусковым крючком.

"В чьих руках сегодня улица и силовой блок? Получить оппозицию в лице Авакова президент вряд ли захочет. Поэтому внутренние риски превышают те, которые мы можем получить от западных партнеров", — считает военный эксперт Жданов.

После встречи с Байденом

После крупной сделки между США и Германией по "Северному потоку — 2" Украина не оставляет надежд, что Джо Байден поможет Украине в борьбе с Россией, но эксперты склоняются к тому, что первый визит Владимира Зеленского в Белый дом 30 августа станет исключительно протокольным. Тем не менее Алексей Арестович считает, что никаких сигналов о том, что на предстоящей встрече Байден поднимет тему "формулы Штайнмайера", нет. Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, временный поверенный в делах США в Украине, утверждает, что она "не является формулой для решения всех вопросов" и что для выборов на территории ОРДЛО должны быть условия, чтобы нормально их провести.

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"Байден о необходимости выполнения минских соглашений напоминает ритуально. Это политическая и дипломатическая игра. Позиция США по этому вопросу за последние семь лет не изменилась, — считает политолог Владимир Фесенко. — Зеленскому же на возможные призывы имплементации "формулы Штайнмайера" нужно требовать встречных движений: прекращения огня, финансовой, военной помощи, санкций против РФ, и только потом возвращаться к формуле".

В то же время бывший представитель НАТО в России Гарри Табах в беседе с Фокусом призывает украинскую власть не питать иллюзий насчет встречи с Байденом и рассчитывать только на себя.

"Украине стоит перестать идеализировать и ждать большой помощи от Байдена, который то называет Путина убийцей, то звонит ему и просит встретиться. История с "Северным потоком — 2" должна научить, что друзей в политике нет. Есть только меркантильные интересы. Даже если Байден заговорит о необходимости реализовать "формулу Штайнмайера", Зеленскому нужно четко обозначить интересы украинского народа, который сам, а не Байден или Меркель, должен решать, что ему подходит", — говорит он.

Большинство других опрошенных Фокусом экспертов сходятся во мнении, что в ближайшие пять лет реализация "формулы Штайнмайера" маловероятна. Хотя бы потому, что это невыгодно США, для которых война России против Украины — надежный крючок, за который можно держать Кремль.