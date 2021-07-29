Смыло Cеверным потоком. Почему, "продав" Германии СП-2, Байден купил кота в мешке и подыграл Пекину

Лечение, выбранное Байденом для восстановления внешнеполитических альянсов, может оказаться хуже болезни, против которой направлено.

Решив с Ангелой Меркель судьбу российского "Северного потока — 2" (СП-2) со знаком плюс, Джо Байден заработал себе несколько проблем. Прежде всего — отсутствие гарантии, что Берлин станет плечом к плечу с Вашингтоном для борьбы с Пекином. А также политическую неустойчивость для себя и Демократической партии, которая может проиграть промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году. И это не говоря о том, что газета The Washington Post — одна из главных обличителей Дональда Трампа, предыдущего главы Белого дома, — задалась вопросом: а не совершил ли 46-й президент в отношении Украины деяние, наказуемое импичментом, по сравнению с которым давление Трампа на Киев кажется детской забавой?

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"Панамский канал" Байдена

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз считает решение Байдена по СП-2 исторически неверным, и если власть "продолжит идти по такому пути, это будет примерно так, как Джимми Картер отдал Панамский канал. По прошествии пяти десятилетий это остается впечатляющей потерей для внешней политики США, потому что президент-демократ был слишком слаб, чтобы отстаивать наши интересы".

"Продав" Германии СП-2, Байден в ответ покупает кота в мешке — без каких-либо гарантий. Если это ­кому-то и на руку, то именно Пекину

Круз был главной фигурой в группе сенаторов, направивших письмо руководству города Засница с обещанием "финансово уничтожить" порт Мукран, обслуживающий строительство "Северного потока — 2". В Германии после данного инцидента громко заговорили об угрозе суверенитету, поскольку санкции предлагалось наложить не на приватную компанию, а на часть региональной и федеральной инфраструктуры германского государства.

Можно считать Круза ястребом или человеком, который, как выразился один советник от Демпартии, "обслуживает базу [бывшего президента Дональда] Трампа". Или даже фанатиком, не способным трезво оценить свершившийся факт. В интервью изданию Politico он, например, заявил, что будет препятствовать администрации наращивать дипломатическую команду до тех пор, пока та не наложит санкции Конгресса на компании, строящие трубопровод. Но в любом случае воинствующий сенатор воспользовался противоречиями, царящими в американском политикуме по поводу СП-2, ведения дел с Россией в целом и того, какие уступки допустимы в отношении даже самых важных партнеров. Все это может показаться спором о политике. Но на самом деле он до краев полон экономикой.

Байден не только поменял слоган Трампа "Америка прежде всего" на "Америка вернулась", он еще стал заложником собственной климатической повестки. На этом стыке родились его политические предпочтения: союзы и климат важнее выгод нефте- и газодобывающих компаний. Нефтяное лобби в США очень сильное. И ему есть что защищать, с учетом "сланцевой революции", которая позволила Соединенным Штатам при предыдущем президенте превратиться в мирового лидера отрасли, добывающего в сутки до 13 млн баррелей нефти.

Льготное кредитование компаний, подвизавшихся в этой сфере, и агрессивное продвижение американской нефти и газа — вот составляющие данного успеха. Плюс нокауты и нокдауны возможным конкурентам. Трамп намеревался поставлять в Европу американский сжиженный газ — побочный продукт, получаемый от нефтяной добычи. Никакой политики — сплошная экономика. Отсюда и санкции, вводимые против СП-2.

Когда министр финансов Германии Олаф Шольц попытался заключить сделку с администрацией Трампа — финансирование импорта сжиженного природного газа из США в Европу в обмен на снятие санкций в отношении трубопровода (об этом сообщало Радио Свобода в феврале текущего года), — хозяин Белого дома ее отверг. Внутри администрации это вызвало разногласия по поводу того, как далеко стоит заходить с санкциями, что побудило Конгресс США ужесточить их режим.

И тут пришел Джо Байден.

[ + – ] Тед Круз. Сенатор-республиканец считает, что решение Байдена по СП-2 для США сродни потере контроля над Панамским каналом при Джимми Картере

Лозунгов, под которыми он двигался в направлении Белого дома, было много.

Один из них касался сохранения экологии. Чуть ли не сразу после инаугурации его правительство буквально выбило табурет из-под нефтяников. Наложен мораторий на аренду федеральных земель, используемых для нефтедобычи. Заморожен, а затем и вовсе похоронен проект трубопровода Keystone XL. По требованию экологов запрещено использование технологии гидроразрыва пласта. 15 крупнейших сланцевых компаний в среднем почти вполовину сократили инвестиции в разработку новых месторождений. Число буровых установок катастрофически уменьшилось.

Свою роль сыграл и фактор рекордно низких цен на сырье. В прошлом году на фоне пандемии цены на нефтяные фьючерсы ушли в отрицательные значения — впервые в истории. А среднегодовая стоимость черного золота едва превысила $40 за баррель.

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И все же заслугу администрации Байдена в упадке отрасли трудно переоценить. И ладно бы его ругал Трамп, который в День независимости, 4 июля, выступая перед своими сторонниками в Сарасоте, штат Флорида, заявил, что через две недели США лишатся своей энергетической независимости, поскольку вынуждены будут вернуться к закупке энергоносителей за рубежом, из-за того что команда Байдена заявила о постепенном переходе на использование возобновляемых источников энергии — солнечных батарей и ветряных генераторов. Это, по мнению 45-го президента, выгодно таким странам, как Россия и Германия, которые займутся поставками в Америку топлива и энергетического оборудования.

Но двумя днями позже примерно о том же написал уважаемый The Wall Street Journal, назвав казус нынешнего главы Белого дома классическим примером когнитивного диссонанса: "Четкая политическая цель президента Байдена — сократить добычу нефти и газа в США, ограничив, таким образом, глобальные поставки ископаемого топлива во имя борьбы с изменением климата. При этом его администрация сейчас умоляет нефтяной картель ОПЕК добывать больше нефти, чтобы цены на бензин в США не выросли больше, чем они уже выросли при Байдене".

Кто оказывается в выигрыше? По мнению издания, Россия и Иран ("если г-н Байден позволит Тегерану избежать санкций в отношении экспорта нефти в рамках возобновленной ядерной сделки"). В то время как американцы будут больше платить за энергию.

Республиканцы считают, что вето на Keystone XL и породило взлет цен на бензин. Отчасти так оно и есть. Поскольку без трубопровода нефть из Канады и северной Баккеновской формации придется транспортировать по железной дороге на американские НПЗ. Это дороже.

Байден знает, что рост цен на бензин и другие товары наносит ущерб американцам среднего класса и может подорвать его президентство.

Вернется ли Трамп

Нефтяное лобби в США — вотчина республиканцев. И понятно, что парни из GOP постараются получить из лимона, подброшенного Байденом, вкусный лимонад для себя. Они, собственно, уже это делают. Палки в колеса при назначении дипломатов, которые ставит Тед Круз, — это не главное. Куда важнее борьба за грандиозный инфраструктурный план Байдена. Именно на нем столкнулись ­интересы крупного капитала, промышленников, нефтяников, политиков и борцов за экологию.

Поставив на климатическую повестку и альянс с Берлином, Байден выбил табурет из-под крупнейших американских сланцевых компаний

Изначально он предусматривал выделение до $6 трлн на модернизацию мостов, дорог, аэропортов, телекоммуникаций и прочих объектов. Кроме того, в перечень включили электрические заправки (их сеть должна была расшириться), а также электростанции, использующие энергию ветра и солнца (их нужно было построить). Представители партии "красного слона" выступили против таких непомерных расходов. У них еще свежо в памяти, как демократы не поддержали в свое время аналогичную идею, исходившую от Трампа и стоившую "всего-навсего" $1 трлн. А кроме того, повышение корпоративных налогов для того, чтобы изыскать средства, — это то, от чего не в восторге большой бизнес, который стоит за республиканцами.

Недавний скандал с участием Кита Маккоя, старшего директора по федеральным связям ExxonMobil, проливает свет на то, как нефтяные компании борются против экологических организаций, пытаясь продвинуть антиклиматическую повестку и сократить расходы на инфраструктурный прожект Байдена.

"Если бы план ограничился "дорогами и мостами", бюджет был бы значительно сокращен и ограничил бы необходимость повышения налогов, что сэкономило бы Exxon почти миллиард долларов", — сказал Маккой в беседе, которая неожиданно "утекла" в Сеть. Вдобавок руководство Keystone Pipeline потребовало от администрации Байдена $15 млрд компенсации за принесенный в жертву трубопровод Keystone XL. И многие полагают, что это не последняя претензия со стороны нефтяных компаний, пострадавших от реализации Байденом его климатических задумок.

В прошлом месяце, правда, Байден заключил соглашение с группой сенаторов от обеих партий об $1,2 трлн инвестиций. Но трудно сказать, реализуют ли его на фоне решения по "Северному потоку — 2" и "заклания" нефтяной отрасли. В минувший понедельник Трамп призвал своих однопартийцев повременить с этим вопросом: "Не реализовывайте соглашение по инфраструктуре, дождитесь, пока мы не получим четких результатов выборов в 2022 году и не займем твердую позицию на переговорах".

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Возможен ли реванш GOP и персонально Трампа? Если Байден начнет терять популярность — несомненно. Майкл Вольф, автор трех книг о правлении экстравагантного Дональда, недавно опубликовал в The New York Times колонку под заголовком "Почему я уверен, что Трамп будет баллотироваться в президенты в 2024 году". Экс-глава Белого дома принял его в резиденции Мар-а-Лаго "для интервью и ужина".

"После обеда я спросил о его планах относительно президентской библиотеки, традиционном пенсионном проекте и схеме сбора средств предыдущих президентов, — пишет Вольф. — На его уникально читаемом лице промелькнуло замешательство, а затем гнев, вызванный, как я подумал, подтекстом того, что я, кажется, говорил, что время его пребывания в должности прошло.

"Ни в коем случае, ни в коем случае, — прорычал он, — ни в коем случае". Это экзистенциальное затруднение: он не может быть Дональдом Трампом, не претендуя на пост президента". По словам журналиста, Трамп уверен и в промежуточном успехе — возвращении республиканцами себе Палаты представителей в 2022-м. И здесь Вольф добавляет: это может быть правдой.

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Еще с большим энтузиазмом и в более отдаленное будущее смотрит Тед Круз. Журналисту Politico он сказал: "Приходите 20 января 2025 года, следующий президент — я полагаю, следующий президент — республиканец — вновь введет санкции в отношении этого трубопровода. Это означает, что европейская компания, которая думает, что они могут ладить с содействием этому трубопроводу, столкнется с дамокловым мечом: когда у вас больше нет Белого дома, который просто капитулирует перед Россией".

То, что Круз считает капитуляцией, для самого Байдена представляется сделкой. Не с Москвой, разумеется. С Берлином. Я вам — добро на СП-2. Вы мне — союзничество в противостоянии с Китаем. Но реально ли он оценивает все эти расклады?

Испытание Поднебесной

В конце прошлого года Китай и Евросоюз завершили переговоры по инвестиционному соглашению. Эта история тянулась семь лет, поскольку в содружестве на такую сделку смотрели по-разному. Одни указывали на то, что нельзя вести переговоры, оставляя за скобками вопрос прав человека в Поднебесной. Другие — что следует координировать свои действия в отношении Пекина с Вашингтоном.

Тем не менее высокие договаривающиеся стороны ударили по рукам. Со стороны Китая хватило рук председателя Си Цзиньпина. Но и со стороны ЕС их было не слишком много — руки канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Главной фигурой в этом четырехугольнике была фрау Меркель.

Газета The Washington Post после сделки по СП-2 задалась вопросом: а не совершил ли 46-й президент в отношении Украины деяние, наказуемое импичментом?

Когда событие произошло, Гринхард Бутикофер, глава делегации Европарламента по отношениям с Китаем и соотечественник Меркель, недоумевал: "Объясните, почему три недели назад ЕС, который любит называть себя знаменосцем многосторонности, заявил, что хочет координировать свои действия с администрацией Байдена в отношении Китая, а теперь он пытается протолкнуть эту сделку незадолго до вступления Байдена в должность президента?" А Тереза Фэллон, директор Центра исследований России, Европы и Азии, в разговоре с Politico сказала, что "главным результатом этой сделки с точки зрения Пекина было вбивание клина в трансатлантические отношения. И Брюссель, похоже, выполнил эти условия".

Тот факт, что в мае текущего года соглашение (которое должны были одобрить все лидеры ЕС, а затем ратифицировать Европарламент), как выразился Бутикофер, было "отправлено в морозильную камеру", не отменяет усилий фрау Меркель по его реализации. Если бы она смогла каким-то образом повлиять на ситуацию, то, несомненно, повлияла бы. Но тут в дело вмешались санкции. Вначале Брюссель ввел их против пяти китайских чиновников, обвиненных в принуждении к труду представителей уйгурского меньшинства, а затем Пекин ответил зеркально, наложив рестрикции на пять евродепутатов.

Задружить по полной с Пекином Меркель не удалось. Однако это желание она демонстрировала куда более явно, чем желание бороться с Пекином на стороне Вашингтона. "Я считаю правильным и важным стремиться к хорошим стратегическим отношениям с Китаем", — говорила она 14 сентября минувшего года, в день, на который был запланирован саммит ЕС — Китай, отмененный из-за пандемии.

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В июне этого года немецкое издание Die Welt написало, что основной целью визита Джо Байдена на саммит G7 было создание трансатлантической коалиции против амбиций КНР. И заметило, что для Байдена — удача, что Меркель осенью покидает свой пост. Среди всех западных лидеров она была самым ярым сторонником сотрудничества с Китаем. А после ее ухода, мол, будет проще создать трансатлантическую коалицию со всей Европой.

Если следовать этой аргументации, тогда Байдену, вероятно, вообще не было смысла до ухода Меркель делать какие-либо уступки по СП-2. Логичнее было дождаться преемника и уже с ним договариваться, имея куда большую уверенность в действенности избираемого компромисса. Правда, если этой фигурой станет Армин Лашет, которого "помазала" на то, чтобы возглавлять ХДС, сама "железная фрау", то перспектива антикитайского альянса с Германией как ключевым игроком остается, похоже, такой же призрачной.

В Китае Лашет видит партнера и экономического конкурента. Да, он говорит о нем и как о сопернике — в том, что касается представлений о демократии, ценностях и правах человека. Но ведь и Меркель так говорила. В один из многих своих визитов в Поднебесную, в 2007 году, она, по ее словам, "прежде всего говорила о правах человека". Это не помешало ей впоследствии посещать Китай на фоне протестов в Гонконге и говорить с премьером КНР в основном о том, как это нехорошо для всех, что Вашингтон и Пекин ведут торговую войну, а также призывать к скорейшему заключению пресловутого соглашения между Китаем и ЕС. Как не помешало предпринять попытки ослабить антикитайские санкции ЕС, введенные за обращение с уйгурами.

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С учетом того что позиции Меркель и Лашета по многим внешнеполитическим вопросом напоминают однояйцевых близнецов, вряд ли можно считать, что будущее антикитайского союза Вашингтона и Берлина имеет хоть какую-то определенность. "Продав" Германии СП-2, Байден в ответ покупает кота в мешке. Без каких-либо гарантий. Если это кому-то и на руку, то именно Пекину.

Как выразился министр иностранных дел КНР Ван И, "если Соединенные Штаты не научились обращаться с другими на равных, то мы обязаны работать с международным сообществом, чтобы извлечь этот урок для США". И Китай внешне демонстрирует это свое умение. Пока его успехи, возможно, не простираются в Европу (по крайней мере, так, как ему хотелось бы), но у себя "на заднем дворе" он вполне научился договариваться. Особенно используя кредиты и экономические рычаги воздействия.

Борьба за альянсы — это игра вдолгую. Ее исход неочевиден. А проигрыш может быть вполне реален. Особенно когда ты поставил не на ту лошадь, обрушив на себя целый водопад проблем. Как, похоже, и произошло у Джо Байдена с компромиссами вокруг "Северного потока — 2".