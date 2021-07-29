Змило Північним потоком. Чому, "продавши" Німеччині "ПП-2", Байден купив кота в мішку та підіграв Пекіну

Лікування, обране Байденом для відновлення зовнішньополітичних альянсів, може виявитися гіршим за хворобу, проти якої спрямоване.

Вирішивши з Ангелою Меркель долю російського "Північного потоку — 2" ("ПП-2") зі знаком плюс, Джо Байден заробив собі кілька проблем. Перш за все — відсутність гарантії, що Берлін стане пліч-о-пліч із Вашингтоном для боротьби з Пекіном. А також політичну нестійкість для себе та Демократичної партії, яка може програти проміжні вибори в Конгрес у 2022 році. І це не кажучи про те, що газета The Washington Post — одна з головних викривачів Дональда Трампа, попереднього глави Білого дому, — поставила питання: а чи не зробив 46-й президент по відношенню до України діяння, каране імпічментом, у порівнянні з яким тиск Трампа на Київ здається дитячою забавкою?

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"Панамський канал" Байдена

Сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз вважає рішення Байдена щодо "ПП-2" історично неправильним, і якщо влада "продовжить йти таким шляхом, це буде приблизно так, як Джиммі Картер віддав Панамський канал. Після п'яти десятиліть це залишається вражаючою втратою для зовнішньої політики США, тому що президент-демократ був занадто слабкий, щоб відстоювати наші інтереси ".

"Продавши" Німеччині "ПП-2", Байден у відповідь купує кота в мішку — без будь-яких гарантій. Якщо це комусь і на руку, то саме Пекіну

Круз був головною фігурою в групі сенаторів, які направили листа керівництву міста Засніц з обіцянкою "фінансово знищити" порт Мукран, який обслуговував будівництво "Північного потоку — 2". У Німеччині після цього інциденту голосно заговорили про загрозу суверенітету, оскільки санкції пропонувалося накласти не на приватну компанію, а на частину регіональної та федеральної інфраструктури німецької держави.

Можна вважати Круза яструбом або людиною, яка, як висловився один радник від Демпартії, "обслуговує базу [колишнього президента Дональда] Трампа". Або навіть фанатиком, не здатним тверезо оцінити доконаний факт. В інтерв'ю виданню Politico він, наприклад, заявив, що буде перешкоджати адміністрації нарощувати дипломатичну команду до тих пір, поки та не накладе санкції Конгресу на компанії, що будують трубопровід. Але в будь-якому випадку войовничий сенатор скористався протиріччями, що панують в американському політикумі з приводу "ПП-2", ведення справ із Росією в цілому і того, які поступки допустимі щодо навіть найважливіших партнерів. Усе це може здатися суперечкою про політику. Але насправді вона до країв сповнена економікою.

Байден не тільки змінив слоган Трампа "Америка перш за все" на "Америка повернулася", він ще й став заручником власного кліматичного порядку. На цьому стику народилися його політичні уподобання: союзи та клімат важливіші за вигоди нафто- і газодобувних компаній. Нафтове лобі в США дуже сильне. І йому є що захищати, з урахуванням "сланцевої революції", яка дозволила Сполученим Штатам за попереднього президента перетворитися на світового лідера галузі, який видобуває на добу до 13 млн барелів нафти.

Пільгове кредитування компаній, що трудилися в цій сфері, і агресивне просування американської нафти та газу — ось складові цього успіху. Плюс нокаути та нокдаун можливим конкурентам. Трамп мав намір постачати в Європу американський скраплений газ — побічний продукт, одержуваний від нафтового видобутку. Ніякої політики — суцільна економіка. Звідси й санкції, що вводяться проти "ПП-2".

Коли міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц спробував укласти угоду з адміністрацією Трампа — фінансування імпорту зрідженого природного газу з США в Європу в обмін на зняття санкцій щодо трубопроводу (про це повідомляло Радіо Свобода в лютому поточного року), — господар Білого дому її відкинув. Усередині адміністрації це викликало розбіжності з приводу того, як далеко варто заходити з санкціями, що спонукало Конгрес США посилити їхній режим.

І тут прийшов Джо Байден.

[ + – ] Тед Круз. Сенатор-республіканець вважає, що рішення Байдена щодо "ПП-2" для США на кшталт втрати контролю над Панамським каналом при Джиммі Картері

Гасел, під якими він рухався в напрямку Білого дому, було багато.

Одне з них стосувалося збереження екології. Мало не відразу після інавгурації його уряд буквально вибив табурет з-під нафтовиків. Накладено мораторій на оренду федеральних земель, які використовуються для нафтовидобутку. Заморожений, а потім і зовсім похований проект трубопроводу Keystone XL. На вимогу екологів заборонено використання технології гідророзриву пласта. 15 найбільших сланцевих компаній у середньому майже вполовину скоротили інвестиції в розробку нових родовищ. Число бурових установок катастрофічно зменшилася.

Свою роль зіграв і фактор рекордно низьких цін на сировину. У минулому році на тлі пандемії ціни на нафтові ф'ючерси пішли в негативні значення — вперше в історії. А середньорічна вартість чорного золота ледь перевищила $ 40 за барель.

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І все ж заслугу адміністрації Байдена в занепаді галузі важко переоцінити. І якби ж то його лаяв Трамп, який у День незалежності, 4 липня, виступаючи перед своїми прихильниками в Сарасоті, штат Флорида, заявив, що через два тижні США втратять свою енергетичну незалежність, оскільки змушені будуть повернутися до закупівлі енергоносіїв за кордоном, через те що команда Байдена заявила про поступовий перехід на використання поновлюваних джерел енергії — сонячних батарей і вітряних генераторів. Це, на думку 45-го президента, вигідно таким країнам як Росія і Німеччина, які займуться поставками в Америку палива та енергетичного обладнання.

Але через два дні приблизно про те ж написав шановний The Wall Street Journal, назвавши казус нинішнього глави Білого дому класичним прикладом когнітивного дисонансу: "Чітка політична мета президента Байдена — скоротити видобуток нафти та газу в США, обмеживши, таким чином, глобальні поставки викопного палива в ім'я боротьби зі зміною клімату. при цьому його адміністрація зараз благає нафтовий картель ОПЕК добувати більше нафти, щоб ціни на бензин в США не виросли більше, ніж вони вже виросли за Байдена ".

Хто виявляється у виграші? На думку видання, Росія й Іран ("якщо пан Байден дозволить Тегерану уникнути санкцій щодо експорту нафти в межах відновленої ядерної угоди"). У той час як американці будуть більше платити за енергію.

Республіканці вважають, що вето на Keystone XL і породило зліт цін на бензин. Почасти так воно і є. Оскільки без трубопроводу нафту з Канади та північної Баккенівської формації доведеться транспортувати залізницею на американські НПЗ. Це дорожче.

Байден знає, що зростання цін на бензин і інші товари завдає шкоди американцям середнього класу та може підірвати його президентство.

Чи повернеться Трамп

Нафтове лобі в США — вотчина республіканців. І зрозуміло, що хлопці з GOP постараються отримати з лимона, підкинутого Байденом, смачний лимонад для себе. Вони, власне, вже це роблять. Палиці в колеса при призначенні дипломатів, які ставить Тед Круз, — це не головне. Куди важливіша боротьба за грандіозний інфраструктурний план Байдена. Саме на ньому зіткнулися інтереси крупного капіталу, промисловців, нафтовиків, політиків і борців за екологію.

Поставивши на кліматичний порядок і альянс з Берліном, Байден вибив табурет з-під найбільших американських сланцевих компаній

Спочатку він передбачав виділення до $ 6 трлн на модернізацію мостів, доріг, аеропортів, телекомунікацій та інших об'єктів. Крім того, до переліку включили електричні заправки (їхня мережа повинна була розширитися), а також електростанції, що використовують енергію вітру та сонця (їх потрібно було побудувати). Представники партії "червоного слона" виступили проти таких непомірних витрат. У них ще свіжі спогади, як демократи не підтримали свого часу аналогічну ідею, що виходила від Трампа та коштувала "всього-на-всього" $ 1 трлн. А крім того, підвищення корпоративних податків для того, щоб знайти кошти, — це те, від чого не в захваті великий бізнес, який стоїть за республіканцями.

Недавній скандал за участю Кіта Маккоя, старшого директора з федеральних зв'язків ExxonMobil, проливає світло на те, як нафтові компанії борються проти екологічних організацій, намагаючись просунути антикліматичний порядок і скоротити витрати на інфраструктурний прожект Байдена.

"Якби план обмежився "дорогами і мостами", бюджет був би значно скорочений і обмежив би необхідність підвищення податків, що заощадило б Exxon майже мільярд доларів", — сказав Маккой в бесіді, яка несподівано "витекла" в мережу. До того ж керівництво Keystone Pipeline зажадало від адміністрації Байдена $ 15 млрд компенсації за принесений у жертву трубопровід Keystone XL. І багато хто вважає, що це не остання претензія з боку нафтових компаній, які постраждали від реалізації Байденом його кліматичних задумів.

Минулого місяця, щоправда, Байден уклав угоду з групою сенаторів від обох партій про $ 1,2 трлн інвестицій. Але важко сказати, чи реалізують її на тлі рішення щодо "Північного потоку — 2" і "заклання" нафтової галузі. У минулий понеділок Трамп закликав своїх однопартійців почекати з цим питанням: "Не реалізовуйте угоду з інфраструктури, дочекайтеся, поки ми не отримаємо чітких результатів виборів у 2022 році та не займемо тверду позицію на переговорах".

[ + – ] Бенефіціари потоку. Росія та Німеччина виграють у цій угоді безпосередньо, Китай — опосередковано, отримуючи можливість грати на слабкому альянсі між Вашингтоном і Берліном

Чи можливий реванш GOP і персонально Трампа? Якщо Байден почне втрачати популярність — безсумнівно. Майкл Вольф, автор трьох книг про правління екстравагантного Дональда, недавно опублікував у The New York Times колонку під заголовком "Чому я впевнений, що Трамп буде балотуватися в президенти в 2024 році". Ексглава Білого дому прийняв його в резиденції Мар-а-Лаго "для інтерв'ю та вечері".

"Після обіду я запитав про його плани щодо президентської бібліотеки, традиційний пенсійний проект і схему збору коштів попередніх президентів, — пише Вольф. — На його лиці, яке можна унікально прочитати, промайнуло спантеличення, а потім гнів, викликаний, як я подумав, підтекстом того, що я, здається, говорив, що час його перебування на посаді пройшов.

"Ні в якому разі, ні в якому разі, — прогарчав він, — ні в якому разі". Це екзистенційне затруднення: він не може бути Дональдом Трампом, не претендуючи на пост президента". За словами журналіста, Трамп упевнений і в проміжному успіху — повернення республіканцями собі Палати представників у 2022-му. І тут Вольф додає: це може бути правдою.

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Ще з більшим ентузіазмом і в більш віддалене майбутнє дивиться Тед Круз. Журналісту Politico він сказав: "Приходьте 20 січня 2025 року, наступний президент — я вважаю, наступний президент — республіканець — знову введе санкції відносно цього трубопроводу. Це означає, що європейська компанія, яка думає, що вони можуть жити зі сприянням цьому трубопроводу, зіткнеться з дамокловим мечем: коли у вас більше немає Білого дому, який просто капітулює перед Росією ".

Те, що Круз вважає капітуляцією, для самого Байдена уявляється угодою. Не з Москвою, зрозуміло. З Берліном. Я вам — добро на "ПП-2". Ви мені — союзництво в протистоянні з Китаєм. Але реально він оцінює всі ці розклади?

Випробування Піднебесної

У кінці минулого року Китай і Євросоюз завершили переговори щодо інвестиційної угоди. Ця історія тягнулася сім років, оскільки в співдружності на таку угоду дивилися по-різному. Одні вказували на те, що не можна вести переговори, залишаючи за дужками питання прав людини в Піднебесній. Інші — що слід координувати свої дії щодо Пекіна з Вашингтоном.

Проте високі договірні сторони вдарили по руках. З боку Китаю вистачило рук голови Сі Цзіньпіна. Але і з боку ЄС їх було не надто багато — руки канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона, глави Євроради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Головною фігурою в цьому чотирикутнику була фрау Меркель.

Газета The Washington Post після операції щодо "ПП-2" поставила питання: а чи не зробив 46-й президент по відношенню до України діяння, каране імпічментом?

Коли подія відбулася, Грінхард Бутікофер, глава делегації Європарламенту з відносин із Китаєм і співвітчизник Меркель, дивувався: "Поясніть, чому три тижні тому ЄС, який любить називати себе прапороносцем багатосторонності, заявив, що хоче координувати свої дії з адміністрацією Байдена щодо Китаю, а тепер він намагається проштовхнути цю угоду незадовго до вступу Байдена на посаду президента? " А Тереза Феллон, директорка Центру досліджень Росії, Європи й Азії, у розмові з Politico сказала, що "головним результатом цієї угоди з точки зору Пекіна було вбивання клину в трансатлантичні відносини. І Брюссель, схоже, виконав ці умови".

Той факт, що в травні поточного року угоду (яку повинні були схвалити всі лідери ЄС, а потім ратифікувати Європарламент), як висловився Бутікофер, було "відправлено в морозильну камеру", не скасовує зусиль фрау Меркель з її реалізації. Якби вона змогла якимось чином вплинути на ситуацію, то, безсумнівно, вплинула б. Але тут у справу втрутилися санкції. Спочатку Брюссель запровадив їх проти п'яти китайських чиновників, звинувачених у примусі до праці представників уйгурської меншини, а потім Пекін відповів дзеркально, наклавши рестрикції на п'ять євродепутатів.

Дружити по повній із Пекіном Меркель не вдалося. Однак це бажання вона демонструвала куди більш явно, ніж бажання боротися з Пекіном на стороні Вашингтона. "Я вважаю правильним і важливим прагнути хороших стратегічних відносин із Китаєм", — говорила вона 14 вересня минулого року, в день, на який був запланований саміт ЄС — Китай, скасований через пандемію.

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У червні цього року німецьке видання Die Welt написало, що основною метою візиту Джо Байдена на саміт G7 було створення трансатлантичної коаліції проти амбіцій КНР. І помітило, що для Байдена — удача, що Меркель восени залишає свій пост. Серед усіх західних лідерів вона була найзатятішою прихильницею співпраці з Китаєм. А після її відходу, мовляв, буде простіше створити трансатлантичну коаліцію з усією Європою.

Якщо слідувати цій аргументації, тоді Байдену, ймовірно, взагалі не було сенсу до відходу Меркель робити будь-які поступки по "ПП-2". Логічніше було дочекатися наступника і вже з ним домовлятися, маючи куди більшу впевненість у дієвості обраного компромісу. Правда, якщо цією фігурою стане Армін Лашет, якого "помазала" на те, щоб очолювати ХДС, сама "залізна фрау", то перспектива антикитайського альянсу з Німеччиною як ключовим гравцем залишається, схоже, такою ж примарною.

У Китаї Лашет бачить партнера й економічного конкурента. Так, він говорить про нього і як про суперника — в тому, що стосується уявлень про демократію, цінності та права людини. Але ж і Меркель так говорила. В один із багатьох своїх візитів до Піднебесної, у 2007 році, вона, за її словами, "перш за все говорила про права людини". Це не завадило їй згодом відвідувати Китай на тлі протестів у Гонконзі та говорити з прем'єром КНР в основному про те, як це недобре для всіх, що Вашингтон і Пекін ведуть торгівельну війну, а також закликати до якнайшвидшого укладення горезвісної угоди між Китаєм і ЄС. Як не завадило зробити спроби послабити антикитайські санкції ЄС, запроваджені за ставлення до уйгурів.

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З урахуванням того, що позиції Меркель і Лашета з багатьох зовнішньополітичних питань нагадують однояйцевих близнюків, навряд чи можна вважати, що майбутнє антикитайського союзу Вашингтона і Берліна має хоч якусь визначеність. "Продавши" Німеччині "ПП-2", Байден у відповідь купує кота в мішку. Без будь-яких гарантій. Якщо це комусь і на руку, то саме Пекіну.

Як висловився міністр закордонних справ КНР Ван І, "якщо Сполучені Штати не навчилися спілкуватися з іншими на рівних, то ми зобов'язані працювати з міжнародним співтовариством, щоб дати цей урок для США". І Китай зовні демонструє це своє вміння. Поки його успіхи, можливо, не сягають Європи (принаймні так, як йому хотілося б), але у себе "на задньому дворі" він цілком навчився домовлятися. Особливо використовуючи кредити й економічні важелі впливу.

Боротьба за альянси — це довга гра. Її результат неочевидний. А програш може бути цілком реальний. Особливо коли ти поставив не на того коня, обрушивши на себе цілий водоспад проблем. Як, схоже, і сталося у Джо Байдена з компромісами навколо "Північного потоку — 2".