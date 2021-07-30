Прощальний подарунок Путіну. Навіщо Німеччина закликає імплементувати "формулу Штайнмаєра"

Фокус розбирався, чи підтримає цю ініціативу адміністрація Байдена і чому Зеленському буде складно втілити її в життя.

12 липня під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Ангела Меркель заявила, що в мінських угодах не вистачає прогресу і потрібна імплементація "формули Штайнмаєра". Через десять днів МЗС Німеччини закликало до того ж: імплементувати формулу до законодавства України. Росію ж закликали відвести важке озброєння, відкрити КПВВ на Донбасі і розміновувати територію.

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Суцільні різночитання. Штайнмаєр, зрада і капітуляція

У 2016 році міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (нині президент ФРН) запропонував варіант, як зрушити з мертвої точки мінських угод, 12-й пункт яких передбачає вибори на Донбасі, після того як там припинять стріляти, відведуть війська від лінії розмежування, виведуть іноземні військові формування, а ОБСЄ візьме під контроль кордон. Запропонована ним формула передбачає принципово інший механізм. Спочатку — місцеві вибори відповідно до Конституції України, тимчасові, а після підтвердження демократичності та чесності виборів з боку ОБСЄ постійну дію закону про особливий статус ОРДЛО, і лише потім — контроль кордону і виведення іноземних військ. Саме тому в Україні "формулу Штайнмаєра" називають зрадою і капітуляцією.

Зараз пані Меркель робить прощальний подарунок Путіну. Він свій уже зробив — зупинив падіння рейтингу її блоку ХДС/ХСС тим, що Німеччина гарантовано отримує "Північний потік-2" військовий експерт Олег Жданов

Неможливість її імплементації стала очевидною після того, як самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" заявили, що формула нібито визнає особливе право народу Донбасу на самостійне визначення. Йдеться про інтеграцію з Росією, вибір мови спілкування, економічну стратегію, формування судової системи і народну міліцію. "Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори на Донбасі пройдуть тільки тоді, коли Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли в нас пройдуть вибори, а нам. Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", — заявили там.

"Я говорив і президенту Макрону, і канцлеру Німеччини Меркель, і президенту Путіну, що в нас не буде там спостерігачів, якщо не буде межі (під нашим контролем) і ми не зможемо контролювати хід виборів. Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там ніколи не будуть", — констатував Зеленський у минулому році.

Гра в довгу. Що кажуть про формулу Штайнмаєра військові експерти

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович розповідає Фокусу, що реагувати на заклики імплементації "формули Штайнмаєра" українська сторона буде тільки в рамках консультацій у "нормандському форматі".

"У формулі нічого страшного немає. Вона де-факто імплементована в українське законодавство. Її підпункти прописані 10-м пунктом у Законі" Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", ухваленому ще у 2014 році. Чому вона не виконана? Тому що 4-й підпункт цього 10-го пункту росіяни не виконують. А там йдеться про виведення військ, роззброєння незаконних формувань, і вже потім — про проведення виборів. Росіяни вільно це трактують, і це трактування просунулося в наш інформаційний простір. Для нас особливий статус Донбасу: перше — закон про децентралізацію, друге — особлива економічна зона. Вважаємо, що таким чином ми втілимо особливий статус", — говорить він.

"Формула Штайнмаєра" — це шлях не до миру і припинення війни, а дорога до капітуляції, ганьби і нового, ще більш гострого суспільно-політичного конфлікту Андрій Білецький

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Арестович висловлює службову позицію, нав'язану Офісом президента. "Формула Штайнмаєра" була розроблена саме для того, щоб спочатку відбулися вибори, а потім, у день їх проведення, повинен початися процес передачі контролю над державним кордоном. Зараз пані Меркель робить прощальний подарунок Путіну. Він свій уже зробив — зупинив падіння рейтингу її блоку ХДС/ХСС тим, що Німеччина гарантовано отримує "Північний потік-2". Тому вони роблять зараз одне одному реверанси. Її справа сказати: "Я зробила все, що могла", — вважає Жданов.

Таку ж думку висловлюють інші опитані Фокусом політики та експерти. У "Національному корпусі", наприклад, вважають, що колективний Захід втомився від російсько-української війни і готовий погодитися на фактичне відділення ОРДЛО при формальному збереженні територіальної цілісності України. Раніше до такого варіанту Захід схилив Молдову, де невизнане Придністров'я повністю відновило соціально-економічні зв'язки з Молдовою, але так і не перейшло під політичний контроль Кишинева. Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький у бесіді з Фокусом нагадує, що президент Молдови Мая Санду під час візиту до Києва порадила Україні не повторювати цю помилку.

[ + – ] Формула конфлікту. Виконання пропозицій Штайнмаєра може призвести до нового суспільно-політичного конфлікту Фото: УНІАН

У "Європейської солідарності" також не підтримують імплементацію "формули Штайнмаєра". Лідер партії Петро Порошенко твердить, що формула писалася в Кремлі і в інтересах Росії. "Після короткострокового посилення тиску на Путіна Захід знову обрав тактику примирення, — вважає Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської солідарності". — Основну увагу перемикають з Москви на стримування Китаю. Один з основних пунктів налагодження співпраці з Росією — припинення війни в Україні. Є різні стратегії завершення конфлікту, але зараз спливла якраз та, яка найбільше вигідна Кремлю. Це багато в чому пов'язано з втратою довіри до нашої влади. На жаль, якщо раніше діяв принцип "нічого про Україну без України", тепер діє принцип "нічого з Україною, нічого для України". Ми перестаємо бути гравцем".

Штормитиме. Марші "Ні капітуляції!" і внутрішній протест

У разі спроби імплементувати "формулу Штайнмаєра" уникнути масових протестів не вдасться.

"Два роки тому націоналісти, патріоти, ветерани та родини загиблих героїв виходили на вулиці по всій країні, зокрема в Києві на марші "Ні капітуляції!". Дві доби під Офісом президента стояло наметове містечко, щоб дати зрозуміти владі: ніякого "особливого статусу", амністії російським бойовикам або виборів на окупованій частині Донбасу не буде, поки там перебувають окупанти.

"Формула Штайнмаєра" — це шлях не до миру і припинення війни, а дорога до капітуляції, ганьби і нового, ще більш гострого суспільно-політичного і збройного конфлікту. Або хтось вірить, що швидко обрані на "демократичних виборах" депутати окупованих територій будуть слухатися київську владу або дотримуватися українського законодавства? Сьогодні ми готові тиснути на владу, щоб вона відстоювала інтереси українського народу, а не Москви чи Берліна. Якщо ми змогли не допустити капітуляції України у 2016 і 2019 роках, то не допустимо і сьогодні", — обіцяє Білецький.

Зеленському на заклики імплементації "формули Штайнмаєра" потрібно вимагати зустрічних рухів: припинення вогню, фінансової, військової допомоги Володимир Фесенко

Протести, які влада спостерігала у 2019 році, навряд чи зрівняються з тим, у що можуть вилитися нові обурення вже цієї осені. Експерти, з якими поспілкувався Фокус, вважають, що наразі ситуація куди більш вибухонебезпечна: довіра до влади знижується, соціальні проблеми наростають, гряде зростання комунальних тарифів.

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Ще одним серйозним викликом залишається фігура Арсена Авакова. Думок про причини залишення ним посади багато, але цілком зрозуміло, що про відставку Авакова попросив президент. Близькі до ексміністра джерела повідомляють, що зараз він спостерігає за владою, щоб та не перейшла червоних ліній, після яких Аваков ризикне діяти. Ці лінії стосуються методів врегулювання конфлікту на Донбасі і всього, що пов'язано з державним устроєм України. Оточення Авакова впевнене, що спроба імплементації "формули Штайнмаєра" може стати спусковим гачком.

"У чиїх руках сьогодні вулиця і силовий блок? Отримати опозицію в обличчі Авакова президент навряд чи захоче. Тому внутрішні ризики перевищують ті, які ми можемо отримати від західних партнерів", — вважає військовий експерт Жданов.

Після зустрічі з Байденом

Після значного правочину між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" Україна не залишає надій, що Джо Байден допоможе Україні в боротьбі з Росією, але експерти схиляються до того, що перший візит Володимира Зеленського в Білий дім 30 серпня стане винятково протокольним. Проте Олексій Арестович вважає, що ніяких сигналів про те, що на майбутній зустрічі Байден порушить тему "формули Штайнмаєра", немає. Джордж Кент, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, тимчасовий повірений у справах США в Україні, стверджує, що вона "не є формулою для вирішення всіх питань" і що для виборів на території ОРДЛО повинні бути умови, щоб нормально їх провести.

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"Байден про необхідність виконання мінських угод нагадує ритуально. Це політична і дипломатична гра. Позиція США з цього питання за останні сім років не змінилася, — вважає політолог Володимир Фесенко. — Зеленському ж на можливі заклики імплементації "формули Штайнмаєра" потрібно вимагати зустрічних рухів: припинення вогню, фінансової, військової допомоги, санкцій проти РФ, і тільки потім повертатися до формули".

У той же час колишній представник НАТО в Росії Гаррі Табах у бесіді з Фокусом закликає українську владу не плекати ілюзій щодо зустрічі з Байденом і розраховувати тільки на себе.

"Україні варто перестати ідеалізувати і чекати великої допомоги від Байдена, який називає Путіна вбивцею, то телефонує йому і просить зустрітися. Історія з "Північним потоком-2" повинна навчити, що друзів у політиці немає. Є тільки меркантильні інтереси. Навіть якщо Байден заговорить про необхідність реалізувати "формулу Штайнмаєра", Зеленському потрібно чітко позначити інтереси українського народу, який сам, а не Байден або Меркель, повинен вирішувати, що йому підходить", — говорить він.

Більшість інших опитаних Фокусом експертів сходяться на думці, що в найближчі п'ять років реалізація "формули Штайнмаєра" малоймовірна. Хоча б тому, що це невигідно США, для яких війна Росії проти України — надійний гачок, за який можна тримати Кремль.