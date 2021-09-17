Выборы в Госдуму. ОРДЛО надеется на шаг к объединению, России все равно

С 17 по 19 сентября в России состоятся выборы депутатов Госдумы. Впервые в них будут участвовать жители оккупированного Донбасса, получившие российское гражданство. Не только как избиратели, но и как кандидаты.

У нынешних выборов в Госдуму несколько задач. Прежде всего власть хочет проверить лояльность региональных элит, которые на местах должны обеспечить высокую поддержку президентской партии "Единая Россия". Как следствие — продемонстрировать, что перемены стране не нужны, российский избиратель выбирает курс Кремля, а оппозиция должна молчать.

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"Госдума в России — декоративный орган", — объясняет Фокусу Дмитрий Орешкин, российский политолог. По его словам, все решения принимаются в Кремле, а функция депутатов чисто номинальная — голосовать так, как хочет президент Владимир Путин. Поэтому никакой предвыборной интриги нет. В Госдуму, прогнозирует Орешкин, традиционно пройдут четыре партии: "Единая Россия" (сегодня занимает 336 мест из 450), Либерально-демократическая партия (ЛДПР) — 39 мест в Госдуме, Коммунистическая партия (КПРФ) — 42 места, "Справедливая Россия" — 23 места.

"В России нет никакой оппозиции. Об этом еще [Павел] Милюков [политический деятель Российской империи] говорил в начале ХХ века: мы оппозиция не Его Величеству, мы оппозиция Его Величества", — объясняет Фокусу Даниил Коцюбинский, журналист, политический эксперт. Он также отмечает, что реальная поддержка "Единой России" — 25–30%, и там, где партия власти провалится, будут фальсификации, для этого у Путина есть все рычаги.

Кроме ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России", в РФ есть политические силы, которые больше других противопоставляют себя путинскому режиму. Наиболее узнаваемая — партия "Яблоко" [с 2019 года ее возглавляет Николай Рыбаков], у которой фракции в Госдуме нет, но есть представительство в региональных законодательных органах крупных городов, например, Санкт-Петербурга.

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Также есть команда Алексея Навального, оппозиционного политика. Сам он с февраля 2021-го — в тюрьме, а его "Фонд борьбы с коррупцией", штабы и "Фонд защиты прав граждан" суд признал экстремистскими. Своим сторонникам и всем, кто не поддерживает путинский режим, Навальный предлагает не голосовать за единороссов и близкие к ним политсилы, а предпочесть оппозиционную партию, название которой команда Навального разошлет в преддверии выборов через интернет-платформу "Умное голосование". По мнению опрошенных Фокусом российских политологов, если с помощью такого механизма удастся провести в Госдуму хотя бы пять оппозиционных депутатов, у избирателей исчезнет ощущение глухой стены.

Тотальный фальсификат

Выборы в Госдуму продлятся с 17 по 19 сентября. Закон, позволяющий растянуть голосование на несколько дней, депутаты приняли в июле прошлого года. Официальная причина — пандемия коронавируса. По словам Эллы Памфиловой, председателя ЦИК РФ, трехдневное голосование — оптимальный вариант в нынешних обстоятельствах, позволяющий избежать столпотворения на участках для голосования и повысить явку избирателей, не хотевших голосовать из-за боязни большого скопления людей. Оппозиционные же Кремлю политики и эксперты считают, что трехдневное голосование затрудняет общественный контроль, повышая вероятность фальсификаций.

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Другая особенность осеннего голосования — отказ от общедоступных видеотрансляций с участков. По официальной версии, новые ограничения ввели из-за нехватки бюджетных средств и опасности кибератак. По словам Эллы Памфиловой, у Кремля нет желания тратить миллиарды ради "праздного любопытства диванных наблюдателей, созерцания ради созерцания". Наблюдать за выборами могут только кандидаты, одномандатники, партии и те, кто придет в один из 86 центров общественного наблюдения. ОБСЕ контролировать голосование в РФ отказалась из-за ограничений ЦИК. Также на выборах ужесточили аккредитацию журналистам и ввели дистанционное голосование. Все это усложняет контроль со стороны независимых организаций.

"Сейчас никто не верит ни в какие выборы", — говорит Коцюбинский, отмечая, что благодаря усилиям команды Путина голосование в России из экзамена для политиков, каким его представляет западный избиратель, превратилось в театрализованное представление с сакральным смыслом: продемонстрировать всенародную поддержку президентской команды.

Единственная "интрига", которую раскроют осенние выборы, — стала ли Россия окончательно авторитарной без механизмов легального смещения власти.

"Все удивляются, как ведет себя путинская вертикаль, почему уничтожает альтернативных депутатов, затыкает прессу. Но это нормально для авторитарной модели, в которой не предусматривается разделения власти, а есть один вождь, контролирующий всю страну. Путин так и хочет, за образец он берет Китай", — подчеркивает Орешкин.

Про Донбасс не думают

Федеральные выборы этой осенью будут первыми, в которых примут участие жители оккупированного Донбасса, получившие российские паспорта. МИД Украины действия РФ называет незаконными, а Верховная Рада призывает международные организации не признавать результатов голосования. "Россия играет политическими мускулами и пытается продемонстрировать, как она там [речь о Крыме и ОРДЛО] контролирует ситуацию", — комментирует действия РФ Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

Однако в самой России Донбасс — далеко не самая обсуждаемая история накануне выборов в Госдуму.

"Эмоционально людей эта тема не трогает", — отмечает Коцюбинский. Российский избиратель, по его словам, привык, что в пределах своего приграничья Россия доминирует, и если там нет открытых военных действий, то за территориальными спорами с другими государствами народ особо не следит. "Их даже Беларусь не затронула. Если даже Лукашенко продаст страну Путину, последнему это не даст политических дивидендов. Крым был основательным событием. Все остальное — нет", — продолжает Коцюбинский и отмечает, что избирателей больше волнует обесценивание рубля и низкий уровень жизни.

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Жители ОРДЛО, получившие российское гражданство, будут не только голосовать, но и участвовать в выборах в качестве кандидатов. Так, от "Справедливой России" в Госдуму баллотируется советник главаря "ДНР" Захар Прилепин, а от "Единой России" — глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай. Украинские эксперты считают, что предоставление боевикам ОРДЛО возможности участвовать в выборах означает постепенную аннексию региона Россией.

"Ничего катастрофичного для нас не произойдет, если боевики ОРДЛО станут депутатами Госдумы. Но мы должны использовать этот факт для того, чтобы показывать, что Россия является стороной конфликта и фактически нарушает минские соглашения", — говорит Фокусу Владимир Фесенко, политолог.

Выборы на Донбассе, по мнению российских экспертов, будут максимально сфальсифицированными, так как никаких наблюдателей или политической конкуренции там не предполагается. Скорее всего, местные начальники нарисуют не менее 70% поддержки "Единой России", чтобы продемонстрировать максимальную лояльность Кремлю.