Вибори до Держдуми. ОРДЛО сподівається на крок до об'єднання, Росії однаково

Із 17 по 19 вересня в Росії відбудуться вибори депутатів Держдуми. Вперше в них братимуть участь жителі окупованого Донбасу, які отримали російське громадянство. Не тільки як виборці, а і як кандидати.

У нинішніх виборах до Держдуми кілька завдань. Перш за все влада хоче перевірити лояльність регіональних еліт, які на місцях повинні забезпечити високу підтримку президентської партії "Єдина Росія". Як наслідок — продемонструвати, що зміни країні не потрібні, російський виборець вибирає курс Кремля, а опозиція повинна мовчати.

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"Держдума в Росії — декоративний орган", — пояснює Фокусу Дмитро Орешкін, російський політолог. За його словами, всі рішення ухвалюються в Кремлі, а функція депутатів чисто номінальна — голосувати так, як хоче президент Володимир Путін. Тому жодної передвиборчої інтриги немає. У Держдуму, прогнозує Орешкін, традиційно пройдуть чотири партії: "Єдина Росія" (сьогодні займає 336 місць з 450), Ліберально-демократична партія (ЛДПР) — 39 місць у Держдумі, Комуністична партія (КПРФ) — 42 місця, "Справедлива Росія" — 23 місця.

"У Росії немає жодної опозиції. Про це ще [Павло] Мілюков [політичний діяч Російської імперії] говорив на початку ХХ століття: ми опозиція не Його Величності, ми опозиція Його Величності", — пояснює Фокусу Данило Коцюбинський, журналіст, політичний експерт. Він також зазначає, що реальна підтримка "Єдиної Росії" — 25-30%, і там, де партія влади провалиться, будуть фальсифікації, для цього в Путіна є всі важелі.

Крім ЛДПР, КПРФ і "Справедливої Росії", в РФ є політичні сили, які більше за інших протиставляють себе путінському режиму. Найбільш впізнавана — партія "Яблуко" [з 2019 року її очолює Микола Рибаков], у якої фракції в Держдумі немає, але є представництво в регіональних законодавчих органах великих міст, наприклад, Санкт-Петербурга.

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Також є команда Олексія Навального, опозиційного політика. Сам він із лютого 2021-го — у в'язниці, а його "Фонд боротьби з корупцією", штаби і "Фонд захисту прав громадян" суд визнав екстремістськими. Своїм прихильникам і всім, хто не підтримує путінський режим, Навальний пропонує не голосувати за єдиноросів і близькі до них політсили, а віддати перевагу опозиційній партії, назву якої команда Навального розішле напередодні виборів через інтернет-платформу "Розумне голосування". На думку опитаних Фокусом російських політологів, якщо за допомогою такого механізму вдасться провести в Держдуму хоча б п'ять опозиційних депутатів, у виборців зникне відчуття глухої стіни.

Тотальний фальсифікат

Вибори до Держдуми триватимуть із 17 по 19 вересня. Закон, що дозволяє розтягнути голосування на кілька днів, депутати ухвалили в липні минулого року. Офіційна причина — пандемія коронавірусу. За словами Елли Памфілової, голови ЦВК РФ, триденне голосування — оптимальний варіант за нинішніх обставин, що дозволяє уникнути стовпотворіння на дільницях для голосування та підвищити явку виборців, які не хотіли голосувати через острах великого скупчення людей. Опозиційні ж Кремлю політики й експерти вважають, що триденне голосування ускладнює громадський контроль, підвищуючи ймовірність фальсифікацій.

Жителі ОРДЛО, які отримали російське громадянство, не тільки голосуватимуть, а й братимуть участь у виборах в якості кандидатів

Інша особливість осіннього голосування — відмова від загальнодоступних відеотрансляцій з дільниць. За офіційною версією, нові обмеження ввели через брак бюджетних коштів і небезпеки кібератак. За словами Елли Памфілової, в Кремля немає бажання витрачати мільярди заради "цікавості диванних спостерігачів, споглядання заради споглядання". Спостерігати за виборами можуть тільки кандидати, одномандатники, партії і ті, хто прийде в один із 86 центрів громадського спостереження. ОБСЄ контролювати голосування в РФ відмовилася через обмеження ЦВК. Також на виборах посилили акредитацію журналістів і ввели дистанційне голосування. Усе це ускладнює контроль з боку незалежних організацій.

"Зараз ніхто не вірить ні в які вибори", — говорить Коцюбинський, зазначаючи, що завдяки зусиллям команди Путіна голосування в Росії з іспиту для політиків, яким його уявляє західний виборець, перетворилося на театралізовану виставу із сакральним змістом: продемонструвати всенародну підтримку президентської команди.

Єдина "інтрига", яку розкриють осінні вибори, — чи стала Росія остаточно авторитарною без механізмів легального зміщення влади.

"Усі дивуються, як поводиться путінська вертикаль, чому знищує альтернативних депутатів, затикає пресу. Але це нормально для авторитарної моделі, в якій не передбачається розділення влади, а є один вождь, який контролює всю країну. Путін так і хоче, за зразок він бере Китай", — підкреслює Орешкін.

Про Донбас не думають

Федеральні вибори цієї осені будуть першими, в яких візьмуть участь мешканці окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти. МЗС України дії РФ називає незаконними, а Верховна Рада закликає міжнародні організації не визнавати результати голосування. "Росія грає політичними м'язами і намагається продемонструвати, як вона там [йдеться про Крим та ОРДЛО] контролює ситуацію", — коментує дії РФ Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

Однак власне в Росії Донбас — далеко не найбільш обговорювана історія напередодні виборів у Держдуму.

"Емоційно людей ця тема не чіпає", — зазначає Коцюбинський. Російський виборець, за його словами, звик, що в межах свого прикордоння Росія домінує, і якщо там немає відкритих військових дій, то за територіальними суперечками з іншими державами народ особливо не стежить. "Їх навіть Білорусь не торкнулася. Якщо навіть Лукашенко продасть країну Путіну, останньому це не дасть політичних дивідендів. Крим був ґрунтовною подією. Усе інше — ні", — продовжує Коцюбинський і зазначає, що виборців більше хвилює знецінення рубля і низький рівень життя.

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Жителі ОРДЛО, які отримали російське громадянство, не тільки голосуватимуть, а й братимуть участь у виборах як кандидати. Так, від "Справедливої Росії" до Держдуми балотується радник ватажка "ДНР" Захар Прилєпін, а від "Єдиної Росії" — глава "Союзу добровольців Донбасу" Олександр Бородай. Українські експерти вважають, що надання бойовикам ОРДЛО можливості брати участь у виборах означає поступову анексію регіону Росією.

"Нічого катастрофічного для нас не відбудеться, якщо бойовики ОРДЛО стануть депутатами Держдуми. Але ми повинні використовувати цей факт для того, щоб показувати, що Росія є стороною конфлікту і фактично порушує мінські угоди", — говорить Фокусу Володимир Фесенко, політолог.

Вибори на Донбасі, на думку російських експертів, будуть максимально сфальсифікованими, оскільки ніяких спостерігачів або політичної конкуренції там не передбачається. Найімовірніше, місцеві начальники намалюють не менше 70% підтримки "Єдиної Росії", щоб продемонструвати максимальну лояльність Кремлю.