Военные уроки 2021-го: повышать обороноспособность и не бояться жестко реагировать на провокации

В 2021-м Россия собирала войска на границе с Украиной, разрушала все переговорные форматы по Донбассу и активно шантажировала ЕС и США войной в центре Европы.

Прошедший год считается временем наибольшего с ­2014-го противостояния Украины и России, как на фронте — там громко заговорили снайперы и артиллерия, — так и в информационном поле: украинская и российская стороны обвиняли друг друга в срыве переговоров. Ситуация накалилась в феврале. За тот месяц украинская стороны насчитала 181 обстрел, погибли 11 военных, 15 — ранены.

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"Перемирия нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное — черным", — заявил тогда Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

Юридически украинская сторона, конечно, от перемирия не отказывалась, но признавала: на Донбассе началась война малой интенсивности. Она продолжилась в марте и апреле, когда количество нападений в зоне ООС еще возросло — зафиксировано 180 и 250 обстрелов соответственно, 23 военнослужащих погибли, 26 получили ранения. Контролируемые РФ боевики открыто стали использовать тяжелое вооружение и беспилотные летательные аппараты для корректировки огня, а сама Россия — стягивать войска к границе с Украиной. Дополнительные силы и техника прибыли в Воронежскую, Ростовскую области и оккупированный Крым.

К середине весны сосредоточение российских войск в приграничных регионах достигло максимума за семь лет — 100 тыс. военнослужащих.

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После условного летнего затишья осенью угроза эскалации вновь возросла. Теперь о возможной полномасштабной военной операции РФ в Украине первыми сообщили не представители отечественного министерства обороны, а американские медиа. Такие издания, как The New York Times и Bloomberg, со ссылкой на данные разведки США утверждали: в последующие месяцы возможен "уникальный момент для атаки". 100 российских батальонно-тактических групп, то есть примерно 100 тыс. солдат, могут зайти в Украину из оккупированного Крыма, Ростовской области и Беларуси. При этом прогнозировали поддержку авиации. Кремль планирует захватить всю левобережную Украину.

Цели изменчивы

До недавнего времени Россия рассматривала оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в большей степени как инструмент давления на Украину. Кремль то и дело повторял фразы о необходимости имплементации в законодательство "формулы Штайнмайера", проведения выборов в ОРДЛО без вывода оккупационных войск.

"Позиция России за семь лет не изменилась: она всегда стремилась создать пророссийский анклав с широкими полномочиями и вернуть территории Украине, чтобы ее ставленники влияли на внутреннюю и внешнюю политику страны", — говорит Олег Жданов, военный эксперт. То есть Россия требовала назвать конфликт внутренним, легализовать оккупационную власть в лице своих представителей и создать государство в государстве, со своими войсками, армией, судами, подчиняющимися России, а не Украине.

Байден дал понять, что НАТО введет дополнительные силы в восточные страны Альянса, если Россия войдет в Украину большими силами экс-посол США в Украине Джон Хербст

Но уже к весне 2021 года стало ясно: ситуация изменилась. Путин, как и прежде, не хотел напрямую разговаривать с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Он признает только силу, а все разговоры с ним могут быть только о капитуляции или геополитической выгоде для него", — замечает Олег Жданов. Украина постепенно превратилась для РФ не просто в цель, но и в инструмент — в первую очередь для дестабилизации ситуации в Восточной Европе и давления на Запад с целью распределения сфер влияния, создания "новой Ялты".

Россия стала вновь претендовать на место страны-лидера в мире и требовать гарантий безопасности для себя, в частности от НАТО, — мол, Альянс не должен распространяться на восток. В частности, об этом президент РФ Владимир Путин сказал президенту США Джо Байдену в телефонном разговоре 7 декабря.

Фактор США: чем может помочь Украине Джо Байден

В начале 2021 года экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил: "После вступления Байдена в должность в январе начнется серьезный разговор об Украине. Но до этого администрация Белого дома согласует ключевые подходы с Евросоюзом".

Еще недавно в Вашингтоне были уверены: Германия и Франция справляются с ролью посредников по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Анны Шелест, директора программ безопасности Совета по внешней политике "Украинская призма", США рассчитывали на европейских партнеров, но готовы были включиться более активно, если заметят, что Берлин и Париж переключатся на внутренние проблемы, в том числе связанные с запуском газопровода "Северный поток-2". Кроме того, активности от США можно было ожидать в случае, если Белый дом понял, что его вмешательство может быть решающим.

Нормандия никогда не была для РФ приоритетом, ведь там не всегда удавалось доминировать

Так и произошло. Обострение на востоке Украины по времени совпало с приходом в Белый дом администрации Джо Байдена, а весенняя и осенняя эскалации несколько ослабевали только после личных разговоров хозяина Кремля с обитателем Белого дома.

"Нет сомнения, Москва совершает наступление, сосредотачивая военные силы у границ Украины, и угрожает нападением. Но мое личное мнение — это блеф, — уверен Джон Хербст, экс-посол США в Киеве и нынешний руководитель Atlantic Council. — Потому что на самом деле администрация Байдена выполняет хорошую работу в этом направлении. Существует также отличная координация с Германией, Францией, ­Великобританией, с ЕС в целом и, конечно, с Украиной. Мы готовим пакет действительно жестких санкций, если Путин начнет наступление через границу. Байден также дал понять, что НАТО введет дополнительные силы в восточные страны Альянса, если Россия войдет в Украину большими силами. Кроме того, США поддерживают Украину, выделяют ей военную помощь, объем которой значительно увеличится в случае агрессии".

При этом эксперты не исключают, что идет поиск нового формата по Донбассу, в том числе во время личных встреч Байдена и Путина. Ранее Хербст отмечал: "Политически Путин с большей вероятностью пойдет на сделку, если процесс подчеркнет статус России как великой державы наряду с США".

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Новый формат при участии США — перспектива, которую весь год обсуждают политики и эксперты. Но несмотря на то, что США взяли на себя инициативу по Донбассу, Вашингтон не видит себя ни в одном из ныне существующих или новосозданных объединений.

НЕформат: почему не работают минские соглашения

Как бы Украина ни старалась выполнять минские соглашения и ни стремилась организовать нормандскую встречу, это в 2021 году оказалось невозможным. Россия пыталась избежать этой встречи.

Во-первых, она не хочет обсуждать вопрос изменения логики выполнения пунктов Минска: сначала безопасность — восстановление территориальной целостности, а потом выборы.

Во-вторых, демонстрирует, что Нормандия никогда не была для РФ приоритетом, ведь там не всегда удавалось доминировать.

А даже если бы Москва согласилась на такую встречу, то только для того, чтобы зафиксировать свою переговорную позицию: если требования не выполняются, она будет блокировать процесс. Когда же РФ опубликовала конфиденциальную дипломатическую переписку по Донбассу с Францией и ФРГ, нарушив протокол, стало очевидно, что Москва не хочет последующих встреч. В ответ Украина сказала, что не позволит разрушить формат и в ближайшее время может организовать в Брюсселе встречу в формате "нормандской тройки" — без участия президента России Владимира Путина.

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Другое дело — минский формат. Он как раз выгоден РФ. Как ранее отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, с его помощью Россия "держит Зеленского на крючке". Цель РФ — из участника переговоров превратиться в посредника, выдвинув на первый план своих "представителей". Но Украина на это не может согласиться, она отказывается разговаривать с приглашенными новыми гражданами РФ, получившими недавно российские паспорта. В результате Минск тоже оказался фактически мертвым. За 2021 год не было принято ни одного ключевого решения — как в области безопасности и политики, так и гуманитарной сферы, например об освобождении заложников.

Тем временем Украина, по словам экспертов, приступила к выполнению условного плана Б — она отказалась от идеи идти на компромиссы с РФ, а направила усилия на повышение обороноспособности страны и не боится реагировать жестко на провокации со стороны ОРДЛО. Например, в октябре впервые применила ударный беспилотник "Байрактар" в ответ на обстрелы со стороны Донецка и убийство военного. Кроме того, на законодательном уровне власти стараются демонстрировать приоритетность развития прифронтовых территорий в социальном и экономическом плане.