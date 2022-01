Сделать Владимира снова великим. Почему Путин нацелен на войну против Украины

Запад ответит на боевые действия санкциями. Но их цена будет выше для ЕС, чем для США, и не станет достаточно высокой для РФ, чтобы сдержать Путина. Трудно представить более благоприятные обстоятельства для царя Владимира. Еще несколько недель дипломатической жвачки не изменят этого.

Бесславная Северная война, которая, похоже, вот-вот разразится, будет асимметричной в нескольких отношениях. Российские силы будут штурмовать украинскую оборону. Запад ответит на боевые действия финансовыми санкциями. Но цена этих санкций будет выше для европейцев, чем для американцев, и не станет достаточно высокой для России, чтобы сдержать Путина. Трудно представить более благоприятные обстоятельства для царя Владимира. Еще несколько недель дипломатической жвачки не изменят этого.

Пусть вас не вводит в заблуждение состоявшийся в прошлый четверг разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом с обещанием продолжить переговоры в январе. Когда одна из сторон настроена на войну, подобная дипломатическая активность может прекратиться всего за несколько часов до начала военных действий. Будем честны: Путин нацелен на войну против Украины.

Фокус перевел новый текст Нила Фергюсона о мотивах президента России Владимира Путина. Зачем он угрожает Украине большой войной.

Это нападение станет полной противоположностью внезапной атаки – хотя, несомненно, когда это произойдет, Байден будет настаивать на том, что, как и с вариантом "омикрон", никто не мог предвидеть ничего подобного. Еще в июле Путин опубликовал пространное эссе "Об историческом единстве русских и украинцев", в котором тенденциозно утверждал, что независимость Украины – случайная историческая аномалия. Таким образом, стало совершенно ясно, что он замышляет захват страны по примеру аншлюса Австрии нацистской Германией в 1938 году. Еще до появления эссе Путина Россия разместила около 100 тысяч военнослужащих вблизи северной, восточной и южной границ Украины.

Новости этих дней неприятно напоминают мне книгу английского историка А.Дж.П. Тейлора "Origins of the Second World War", который в своем фирменном ироничном стиле проследил дипломатические шаги, приведшие от умиротворения к войне в 1938 и 1939 годах.

В этом году российский президент неоднократно предупреждал о "красных линиях" в отношении безопасности России, пересечение которых вызовет "асимметричный ответ". Например, 30 ноября он заявил, что "если на территории Украины появятся какие-то ударные системы… мы будем вынуждены применить аналогичные меры по отношению к тем, кто нам угрожает".

17 декабря Россия предъявила фактический ультиматум США и НАТО – краеугольного камня европейской безопасности с момента основания организации в 1949 году, – опубликовав два проекта соглашений по безопасности: двусторонний договор между США и Россией и многостороннее соглашение между НАТО и Россией. В документах выдвинуты шесть ключевых требований:

НАТО не должна принимать новых членов, включая Украину. США и НАТО не должны размещать ракеты малой и средней дальности в пределах досягаемости российской территории. США не должны размещать ядерное оружие за рубежом. НАТО не должна размещать войска или вооружение в странах-членах, которые присоединились к ней после так называемого Основополагающего акта в мае 1997 года. К ним относятся все бывшие страны Варшавского договора, такие как Польша, а также бывшие советские страны Балтии. НАТО не должна проводить военные учения на уровне выше бригады (от 3 до 5 тысяч военнослужащих) и в пределах согласованной буферной зоны. США должны отказаться от военного сотрудничества с постсоветскими странами.

[ + – ] Владимир Путин на борту атомного крейсера "Петр Великий" во время учений Северного флота. Фото: kremlin.ru

Некоторые из этих требований России сводятся к реанимации утративших силу соглашений о безопасности, подписанных Россией и НАТО в прошлом. Например, запрет на развертывание ракет малой и средней дальности фактически возрождает Договор о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности, который распался в 2019 году после заявлений США о нарушениях со стороны России.

Соглашение о неразмещении сил НАТО в бывших странах-членах Варшавского договора восстановило бы 25-летний Основополагающий акт, который НАТО частично заморозила после аннексии Крыма Россией в 2014 году. НАТО до сих пор не размещает войска в Восточной Европе на постоянной основе, поскольку официально не отменяла Основополагающий акт. Предлагаемые Россией ограничения на военные учения также напоминают о Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, действие которого Москва приостановила в 2007 году.

Однако с 2017 года альянс ежегодно "проводил ротацию" примерно 1100 военнослужащих в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу в рамках политики расширенного присутствия. (Термин "ротация" был использован по настоянию Германии, чтобы избежать явного нарушения Основополагающего акта НАТО-Россия). Прекращение ротации стало бы значительной уступкой Москве.

Российские требования также включают несколько очевидно невыполнимых условий. НАТО вряд ли отзовет свое обещание о возможном членстве Украины и Грузии, данное в 2008 году. Даже если Байден захочет удовлетворить требование России о прекращении военного сотрудничества США с Украиной, Конгресс почти наверняка не позволит ему этого сделать и сможет самостоятельно принять закон о военной помощи. Наконец, требование России к США не размещать ядерное оружие за рубежом отменит один из основополагающих принципов НАТО – обмен ядерным оружием между странами-членами.

Вместе взятые, российские требования означают не что иное, как "новую Ялту", которая фактически уступит России сферу влияния, простирающуюся на бывшие советские республики в Восточной Европе, подобно Ялтинскому соглашению 1945 года, а также подорвет безопасность бывших стран Варшавского договора. Такие требования стоило бы обсуждать только в том случае, если бы Россия предложила что-то серьезное взамен – например, вывод всех своих войск с территории Украины. Но Путин не намерен идти на уступки. Он готовит casus belli.

23 декабря Путин, как обычно, провел длительную пресс-конференцию по итогам года. Он объяснил, что даже если гарантии безопасности России будут выполнены на бумаге, Россия все равно не может доверять заверениям США, потому что ей "нагло лгали" по поводу расширения НАТО. По его словам, для США размещать наступательное ударное оружие у "порога России" – это все равно как если бы Россия разместила такое оружие в Канаде или Мексике. На вопрос журналиста, не сердится ли Россия, он процитировал царского министра иностранных дел XIX века князя Горчакова: "Россия не сердится, она концентрируется" – в смысле "концентрирует свои силы".

Западные комментаторы часто ошибаются, считая, что цель Путина – возрождение Советского Союза, вспоминая его нашумевшее высказывание о распаде советской империи как "величайшей геополитической катастрофы века". Судя по тому, как безжалостно его правительство расправилось с "Мемориалом" – организацией, призванной сохранить свидетельства преступлений советской системы и увековечить память о миллионах ее жертв, Путин действительно в какой-то степени сохраняет остатки преданности мрачной тени Сталина. На прошлой неделе московский суд закрыл "Мемориал" на том сомнительном основании, что организация публично не признала себя иностранным агентом.

"Мемориал" создает ложный образ Советского Союза как террористического государства, – заявил государственный обвинитель Алексей Жафяров перед вынесением приговора суда. – Он заставляет нас каяться за советское прошлое вместо того чтобы вспоминать славную историю… возможно, потому, что кто-то за это платит".

Нетрудно представить себе Жафярова в роли актера в "Мастере и Маргарите", незабываемом магически-реалистическом произведении Михаила Булгакова о сталинской эпохе. И все же Путин тоскует не по сталинскому Советскому Союзу, а по восходящей Российской империи Петра Великого. Он ясно дал это понять в 2019 году в увлекательнейшем интервью Лайонелу Барберу, тогдашнему редактору Financial Times.

"Бронзовая статуя царя-провидца возвышается над его церемониальным столом в кабинете министров", – отметил Барбер. Петр I был "любимым лидером" Путина. "Он будет жить, – заявил российский президент, – пока живо его дело".

Чтобы понять, что именно Путин имел в виду, нужно вернуться на три столетия назад, во времена Северной войны (1700-1721). Тогда доминирующей военной державой Северной Европы была не Россия, а Швеция под предводительством самого блестящего скандинавского воина, Карла XII. В Северной войне Карл сражался с Фредериком IV, королем Дании и Норвегии; Августом Сильным, который был одновременно курфюрстом Саксонии, королем Польши и великим князем Литовским; а также московитским царем Петром I. К 1709 году швед победил и Фредерика, и Августа. Но в лице царя Петра он встретил равного соперника.

В Полтавской битве 8 июля 1709 года Петр Великий одержал самую важную победу за все время своего правления. Благодаря русской тактике "выжженной земли" шведская армия была вынуждена отказаться от наступления на Москву и вместо этого двинулась на юг, чтобы расположиться на зиму. Место, которое выбрал Карл XII – город Полтава – находится примерно в 330 км к востоку от Киева. Сегодня это восток Украины, недалеко от спорных территорий вокруг Луганска и Донецка, которые контролируются поддерживаемыми Россией боевиками.

Где же находилась Полтава в то время? Конечно, не в России. Но нельзя сказать, что это был украинский город – во всяком случае, не в современном смысле. Когда Иван Мазепа, гетман Запорожского войска, бросил перчатку шведскому королю, он сказал, что действует "для общего блага нашей матери-отчизны бедной Украины, для всего Запорожского войска и малороссийского народа [Руси]…".

Гетманщина (Войско Запорожское) была основана в 1649 году Богданом Хмельницким, который сбросил польское господство над Волынью, Брацлавом, Киевом и Черниговом, хотя в конечном итоге территория ограничилась землями вокруг Киева. Нынешние украинские земли простирались на запад до Польши и на восток до Московии. Полтавская битва решила этот вопрос.

Из-за суровой зимней погоды Карл остался с 22 тысячами шведов против 40 тысяч русских и 5 тысяч нерегулярных войск Петра. Сам Карл был ранен в ногу шальной пулей. Из-за плохих разведданных и ошибок во время первой атаки около трети шведских сил было потеряно еще до решающей битвы. Шведы были обращены в бегство превосходящими силами противника. Уцелевшие сдались в Переволочне на Днепре. Сам Карл бежал через Днепр на территорию Османской империи. Петр упивался победой.

События под Полтавой оставили непреходящий след, как показывает Линдси Хьюз в своей биографии царя. Согласно легенде, Петр трижды едва избежал смерти во время битвы. Одна пуля пробила его треугольную шляпу, которая хранится в коллекции личных вещей царя в Эрмитаже. (Хотя пулевого отверстия не видно, следы военных боевых есть на его бронзовом нагруднике, который также сохранился).

Эта история вдохновляет современного царя Владимира гораздо больше, чем мрачные главы сталинского террора, который навсегда связан в памяти украинцев с Голодомором – искусственным голодом, устроенным во имя коллективизации. История Полтавской битвы напоминает нам о том, насколько решающей была победа на территории нынешней Украины для становления России как европейской великой державы. Она также показывает, что в начале XVIII века эта территория была столь же спорной, как и сегодня.

Является ли Путин простым фантазером, воображая себя наследником Петра I? Не обязательно. Я часто слышу, что население России сокращается, но это неправда. На самом деле оно ежегодно росло с 2009 по 2020 год. Действительно, ВВП России меньше, чем у Южной Кореи, и всего 20% от ВВП США (по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ "Перспективы развития мировой экономики" на 2020 год). Но посмотрите на экономические показатели государств-агрессоров в начале Второй мировой войны. По оценке британского историка экономики Ангуса Мэддисона, ВВП Советского Союза тогда составлял примерно половину ВВП США, 43% ВВП Германии, 24% – Японии и 18% – Италии. Не нужно быть Голиафом, чтобы начать войну.

В любом случае Путину не нужно воевать в стиле 1939 года, когда колонны танков грохотали по украинским полям. Полномасштабное сухопутное вторжение – это лишь один из вариантов. Он также может начать амфибийную атаку на черноморское побережье Украины или провести точные бомбардировки и ракетные удары по ключевым украинским объектам. Он может захватить дополнительные территории на востоке Украины, усилив своих ополченцев в этом регионе вооружением. Наконец, он может прибегнуть к широкомасштабным кибератаки, нанося ущерб украинским коммуникациям и инфраструктуре. Последние войны России – не только в Украине с 2014 года, но и в Сирии с 2015 года – были отмечены устойчивой, поэтапной эскалацией, а не внезапными крупномасштабными вторжениями. Чтобы увидеть что-то похожее на российский блицкриг, нужно вернуться в Грузию 2008 года, но даже он закончился за пять дней и не включал в себя взятие грузинской столицы.

Нет никаких сомнений в готовности многих молодых украинцев сражаться и защищать свою страну. Но без помощи у них мало шансов. К сожалению, похоже, никто не собирается помогать. На протяжении многих лет украинские правительства стремились к членству в ЕС и НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил эти просьбы в двух статьях в издании Foreign Affairs августе и декабре прошлого года, стремясь получить приглашение присоединиться к Плану действий по членству в НАТО на саммите альянса в Брюсселе в июне 2021 года. Приглашения не последовало.

Еще одним ударом для Киева стала отмена администрацией Байдена санкций против компании, контролирующей строительство газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов из России в Германию. Этот достроенный, но пока не запущенный газопровод проходит в обход Украины и лишит страну ежегодной платы за транзит в размере от 2 до 3 миллиардов долларов.

Наряду с Грузией и Молдовой, Украина стремится стать частью новой волны расширения ЕС. Однако Брюссель не спешит всерьез начинать процесс вступления. Официальная причина, по которой ЕС не ускоряет рассмотрение заявки Украины, заключается в том, что страна пока не соответствует Копенгагенским критериям:

Стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Функционирующая рыночная экономика и способность справляться с конкурентным давлением и рыночными силами в рамках ЕС. Способность эффективно применять правила, стандарты и политику, составляющие свод законов ЕС ("acquis"), и приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Украинцы небезосновательно жалуются, что Румыния и Болгария едва ли соответствовали всем этим критериям в 2006 году (за год до того, как они стали членами ЕС), не говоря уже о 2000 году, когда начались переговоры. Не остался без внимания украинцев и тот факт, что нынешний член ЕС – Венгрия – занимает в рейтинге политической свободы Freedom House место не намного выше Украины.

Однако это лишь дополнительная причина для затягивания переговоров с ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настолько непопулярен в Брюсселе, что многие европейские лидеры и чиновники опасаются принять в лоно ЕС еще одну полуавтократию, которая затем может объединиться с Венгрией, Польшей и другими популистскими государствами против все более настороженной Европейской комиссии.

[ + – ] Является ли Путин простым фантазером, воображая себя наследником Петра I? Фото: РИА Новости

Если Путин предпримет военные действия, то совершенно очевидно, что Украина не получит значительной военной поддержки со стороны Запада. 8 декабря Байден однозначно исключил возможность отправки американских войск, а Белый дом отложил поставку военной помощи Киеву, опасаясь спровоцировать Путина.

Так что же имеет в виду Байден, говоря, что США "решительно ответят, если Россия продолжит вторжение в Украину"? Ответ заключается в том, что, как и в 2014 году, насилие будет встречено санкциями. 7 декабря Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по политическим вопросам, сообщила Конгрессу, что США и ЕС готовят "меры первого дня, меры пятого дня, меры десятого дня и т.д.". Она отказалась назвать конкретные рассматриваемые санкции, но сказала, что они будут равносильны "полной изоляции России от мировой финансовой системы".

На практике это, вероятно, означает отмену "Северного потока-2", санкции против российского суверенного долга на вторичном рынке, санкции против государственных банков (включая ПАО "Сбербанк России", крупнейший финансовый институт страны), ограничение конвертации рубля в доллар, ограничение импорта российских товаров и исключение России из SWIFT – доминирующей системы международных платежей между банками.

Это, безусловно, гораздо более жесткие санкции, чем введенные в 2014 году. Однако все меры, которые серьезно повлияют на Россию, неизбежно повлекут за собой последствия для Запада. Россия осознает это, особенно после того, как санкции 2018 года в отношении алюминиевой компании United Co. Rusal International PJSC потрясли мировые рынки алюминия и заставили США пойти на попятную.

Санкции против российских экспортеров сырья дорого обойдутся не только России, но и многим другим странам. США могли бы добавить российскую нефтяную компанию "Роснефть" в "черный список" Казначейства, но это вряд ли помогло бы администрации решить проблему инфляции.

Санкции в отношении "Северного потока — 2", которые доминируют в СМИ, являются относительно незначительным наказанием и не повлияют на способность России получать доходы от продажи газа. И Москва вполне способна выдержать вторичные санкции по суверенному долгу, поскольку у нее есть валютные резервы в размере 620 миллиардов долларов, отношение долга к ВВП составляет всего 18%, а в ближайшие два года планируется профицит бюджета.

Самым слабым звеном в стратегии Запада является, конечно же, зависимость Европейского союза от поставок российского природного газа, на который в 2020 году приходилось 43% всего импорта газа в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц недавно встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе и повторили обычные обещания "масштабных последствий" и "серьезных издержек", если Россия предпримет военные действия против Украины. Но эти жесткие слова были сведены на нет инаугурационным призывом Шольца к новой Ostpolitik, что намекает на политику канцлера Западной Германии Вилли Брандта по нормализации отношений между Федеративной Республикой и странами советского блока, включая Восточную Германию, Польшу и Советский Союз.

Бесславная Северная война, которая, похоже, вот-вот разразится, будет асимметричной в нескольких отношениях. Российские силы будут штурмовать украинскую оборону. Запад ответит на боевые действия финансовыми санкциями. Но цена этих санкций будет выше для европейцев, чем для американцев, и не станет достаточно высокой для России, чтобы сдержать Путина. Трудно представить более благоприятные обстоятельства для царя Владимира. Еще несколько недель дипломатической жвачки не изменят этого.

Боюсь, грядет война. Она всегда приходит к Украине и ее соседям в части мира, которую историк Тимоти Снайдер из Йельского университета справедливо назвал "Кровавыми землями" из-за ужасов, свидетелями которых стали эти земли в 1930-х и 1940-х годах. Однако не эта история занимает главное место в сознании Владимира Путина. Не удивляйтесь, если его парад победы пройдет в Полтаве.

Об авторе:

Нил Фергюсон – старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета, обозреватель Bloomberg Opinion. Преподавал историю в Гарварде, Нью-Йоркском университете и Оксфорде. Основатель и управляющий директор нью-йоркской консультационной фирмы Greenmantle. Его последняя книга называется "Doom: The Politics of Catastrophe".