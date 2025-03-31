Обрыв кабелей в Балтийском море: в НАТО не заметили участие РФ, — WSJ

Военные Североатлантического альянса пытались выяснить возможность диверсий РФ в Балтийском море и с этой целью три месяца проверяли подозрительные гражданские суда. Командование НАТО не нашло доказательств, которые подтверждали бы причастность россиян к обрывам кабелей, от которых европейцы страдают с осени 2024 года.

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О результатах военной миссии НАТО относительно возможных диверсий РФ написало издание The Wall Street Journal.

Издание пообщалось с командующим Военно-морских сил Бельгии Эриком Коксом, который работал в миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry). Десять кораблей, которые присоединились к миссии, следили за подозрительными судами, рассказал он. Если судна приближались, например, к подводным кабелям, то их задерживали и выясняли детали маршрута. Патрулирование началось с января 2025 года и по состоянию на март не нашли доказательств участия РФ в диверсиях, говорится в статье WSJ.

"По словам официальных лиц, знакомых с расследованием, не было найдено никаких доказательств того, что Москва отдала приказ или организовала уничтожение", — привели журналисты выводы военных НАТО.

Диверсии РФ и обрыв оптоволокна — корабль НАТО в Балтийском море Фото: The Wall Street Journal

Альянс начал усиленно патрулировать Балтийское море, отметило издание. Кроме военных и патрульных кораблей и полиции, привлекли дроны, а также самолеты-разведчики. Задача миссии — следить за трубопроводами и подводными кабелями, чтобы уберечь их от диверсий и саботажа. В прошлом году альянс создал Центр критической подводной инфраструктуры. К работе центра привлечены преимущественно морские силы европейцев, но есть 40 морских пехотинцев США. Представители НАТО осматривают, например, корабли "теневого флота" РФ, которые перевозят российскую нефть. Трехмесячное патрулирование не доказало, что эти или другие суда как-то причастны к диверсиям в Балтийском море, подытожило издание.

"Довольно трудно доказать, что наше присутствие помогает. Трудно сказать, что если бы нас не было, что-то бы произошло. [Но] мы видим, как поведение улучшилось. Корабли знают, что за ними следят", — пояснил WSJ Эрик Кокс.

Диверсии РФ и обрыв оптоволокна — детали

Отметим, Фокус писал о серии инцидентов с оптоволокном в Балтийском море и подозрениях относительно диверсий РФ. Один из первых таких случаев произошел в ноябре 2024 года. Финская компания Cinia сообщила, что произошел обрыв кабеля интернет-связи, который шел из Финляндии в Германию. Чтобы обнаружить место разрыва, водолазы должны были осмотреть 1 200 км оптоволокна, пояснила компания. В феврале произошел аналогичный инцидент: власти Швеции подозревали, что действуют злоумышленники и есть угрозы безопасности.

В январе 2025 года в Норвегии задержали судно Silcer Dania. Экипаж судна на 100% состоял из граждан РФ и их подозревали в диверсии в Балтийском море. Как выяснило издание NRK, корабль перевозит рыбу из Нидерландов в Мурманск, а его владелец давно сотрудничает с Россией.

Напоминаем, 12 января агентство CNN сообщило о пожаре на российском нефтяном танкере, который дрейфовал неподалеку от Балтийского побережья. В феврале Институт изучения войны предупредил, что возможна диверсия РФ в Балтике, в которой россияне обвинят украинцев.