Норвегия арестовала судно, которое могло повредить кабель в Балтике: что говорит российский экипаж
Компания, судно которой задержали в Норвегии, регулярно возит товары в Россию, рассказали журналисты. Она единственная выполняет рейсы в Мурманск после запрета Нидерландов на такую деятельность.
Норвежское судно Silcer Dania, на котором работали только россияне, может быть причастно к обрыву оптоволоконного интернет-кабеля в Балтийском море. Судно арестовали в Норвегии, обыскивают, допрашивают моряков. Между тем владелец компании уверяет, что его судно не может быть причастно к инциденту. О реакции правоохранителей на инцидент в Балтике сообщило агентство Reuters.
На портале рассказали, что норвежская полиция арестовала Silcer Dania из-за вероятной причастности к инциденту с обрывом кабеля в Балтийском море. При этом судно плавает под флагом Норвегии, а его экипаж полностью состоит из граждан РФ, говорится в статье. Задержание провели правоохранители города Тромсе по запросу властей Латвии.
"Подозревается, что судно было причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией", — привели журналисты слова полиции.
Уточняется, что Silcer Dania шло по маршруту из Санкт-Петербурга до Мурманска. От возможной точки, в которой оборвали кабель, до места задержания в Тромсе — почти 3 тыс. км.
Инцидент в Балтике — детали о Silver Dania
На портале Fiskeribladet рассказали о приключениях Silver Dania и российского экипажа. Указано, что это собственность норвежской судоходной компании Silver Sea из Бергена. Владелец Тормод Фосмарк заявил журналистам, что судно спокойно плыло со скоростью 13,5 узлов (около 24 км/ч.) и экипаж никому не делал никакого вреда.
"Мы ничего плохого не сделали. Сейчас мы проплыли через соответствующий район возле Готланда со скоростью 13,5 узлов. У нас не было ни одного якоря", — привело комментарий судовладельца издание NRK, которое, ко всему, опубликовало траекторию судна.
Между тем расследователи рассказали об особенностях работы компании Silver Sea. Как выяснилось, это единственная компания, которая транспортирует рыбу из Нидерландов в Мурманск в РФ. Единственная, поскольку нидерландское правительство запретило такую деятельность и все норвежские судовладельцы от этого отказались. Судно Фосмарка бывает на Шпицбергене и регулярно забирает рыбу у российских рыбаков. Расследователи написали, что товарооборот Silver Sea существенно вырос в период 2021 по 2023 гг.
NRK также добавило, что полиция поднялась на борт Silver Dania, проводит обыск и допросы, никакого сопротивления от экипажа не было. Также напомнили, что ранее в Карлсруэ в Швеции задержали балкер Vezhen, который подозревали в обрыве оптоволокна в Балтийском море.
Отметим, Фокус писал о других инцидентах в Балтийском море с оптоволоконными кабелями. Один из таких случаев произошел в ноябре 2024 года. Кабель, который шел по дну моря из Финляндии в Германию, оборвался по неизвестным причинам. Чтобы отыскать место обрыва, водолазы должны были осмотреть 1 200 км оптоволокна.
Напоминаем, 17 января министр обороны Франции сообщил о происшествии в небе над Балтикой: ВС РФ захватили в прицел самолет НАТО, который имел мониторинговую миссию.