Норвегия арестовала судно, которое могло повредить кабель в Балтике: что говорит российский экипаж

Компания, судно которой задержали в Норвегии, регулярно возит товары в Россию, рассказали журналисты. Она единственная выполняет рейсы в Мурманск после запрета Нидерландов на такую деятельность.

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Норвежское судно Silcer Dania, на котором работали только россияне, может быть причастно к обрыву оптоволоконного интернет-кабеля в Балтийском море. Судно арестовали в Норвегии, обыскивают, допрашивают моряков. Между тем владелец компании уверяет, что его судно не может быть причастно к инциденту. О реакции правоохранителей на инцидент в Балтике сообщило агентство Reuters.

На портале рассказали, что норвежская полиция арестовала Silcer Dania из-за вероятной причастности к инциденту с обрывом кабеля в Балтийском море. При этом судно плавает под флагом Норвегии, а его экипаж полностью состоит из граждан РФ, говорится в статье. Задержание провели правоохранители города Тромсе по запросу властей Латвии.

"Подозревается, что судно было причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией", — привели журналисты слова полиции.

Уточняется, что Silcer Dania шло по маршруту из Санкт-Петербурга до Мурманска. От возможной точки, в которой оборвали кабель, до места задержания в Тромсе — почти 3 тыс. км.

Инцидент в Балтике — где арестовали Silver Dania Фото: Google Maps

Инцидент в Балтике — детали о Silver Dania

На портале Fiskeribladet рассказали о приключениях Silver Dania и российского экипажа. Указано, что это собственность норвежской судоходной компании Silver Sea из Бергена. Владелец Тормод Фосмарк заявил журналистам, что судно спокойно плыло со скоростью 13,5 узлов (около 24 км/ч.) и экипаж никому не делал никакого вреда.

"Мы ничего плохого не сделали. Сейчас мы проплыли через соответствующий район возле Готланда со скоростью 13,5 узлов. У нас не было ни одного якоря", — привело комментарий судовладельца издание NRK, которое, ко всему, опубликовало траекторию судна.

Инцидент в Балтике — траектория движения Silver Dania Фото: Скриншот

Между тем расследователи рассказали об особенностях работы компании Silver Sea. Как выяснилось, это единственная компания, которая транспортирует рыбу из Нидерландов в Мурманск в РФ. Единственная, поскольку нидерландское правительство запретило такую деятельность и все норвежские судовладельцы от этого отказались. Судно Фосмарка бывает на Шпицбергене и регулярно забирает рыбу у российских рыбаков. Расследователи написали, что товарооборот Silver Sea существенно вырос в период 2021 по 2023 гг.

NRK также добавило, что полиция поднялась на борт Silver Dania, проводит обыск и допросы, никакого сопротивления от экипажа не было. Также напомнили, что ранее в Карлсруэ в Швеции задержали балкер Vezhen, который подозревали в обрыве оптоволокна в Балтийском море.

Отметим, Фокус писал о других инцидентах в Балтийском море с оптоволоконными кабелями. Один из таких случаев произошел в ноябре 2024 года. Кабель, который шел по дну моря из Финляндии в Германию, оборвался по неизвестным причинам. Чтобы отыскать место обрыва, водолазы должны были осмотреть 1 200 км оптоволокна.

Напоминаем, 17 января министр обороны Франции сообщил о происшествии в небе над Балтикой: ВС РФ захватили в прицел самолет НАТО, который имел мониторинговую миссию.