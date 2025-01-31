Норвегія арештувала судно, яке могло пошкодити оптоволокно у Балтиці: що каже російський екіпаж

Компанія, судно якої затримали в Норвегії, регулярно возить товари в Росію, розповіли журналісти. Вона єдина виконує рейси в Мурманськ після заборони Нідерландів на таку діяльність.

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Норвезьке судно Silcer Dania, на якому працювали лише росіяни, може бути причетним до обриву оптоволоконного інтернет-кабелю у Балтійському морі. Судно арештували у Норвегії, обшукують, допитують моряків. Тим часом власник компанії запевняє, що його судно не може бути причетним до інциденту. Про реакцію правоохоронців на інцидент у Балтиці повідомило агентство Reuters.

На порталі розповіли, що норвезька поліція арештувала Silcer Dania через ймовірну причетність до інциденту з обривом кабелю в Балтійському морі. При цьому судно плаває під прапором Норвегії, а його екіпаж цілковито складається з громадян РФ, ідеться у статті. Затримання провели правоохоронці міста Тромсе за запитом влади Латвії.

"Підозрюється, що судно було причетне до серйозного пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією", — навели журналісти слова поліції.

Уточнюється, що Silcer Dania йшло маршрутом з Санкт-Петербурга до Мурманська. Від можливої точки, в якій обірвали кабель, до місця затримання в Тромсе — майже 3 тис. км.

Інцидент в Балтиці - де арештували Silver Dania Фото: Google Maps

Інцидент в Балтиці — деталі про Silver Dania

На порталі Fiskeribladet розповіли про пригоди Silver Dania та російського екіпажу. Вказано, що це власність норвезької судноплавної компанії Silver Sea з Бергена. Власник Тормод Фосмарк заявив журналістам, що судно спокійно пливло зі швидкістю 13,5 вузлів (близько 24 км/год.) і екіпаж нікому не робив ніякої шкоди.

"Ми нічого поганого не зробили. Наразі ми пропливли через відповідний район біля Готланду зі швидкістю 13,5 вузлів. У нас не було жодного якоря", — навело коментар судновласника видання NRK, яке, до всього, опублікувало траєкторію судна.

Інцидент в Балтиці — траєкторія руху Silver Dania Фото: Скриншот

Тим часом розслідувачі розповіли про особливості роботи компанії Silver Sea. Як з'ясувалось, це єдина компанія, яка транспортує рибу з Нідерландів до Мурманська в РФ. Єдина, оскільки нідерландський уряд заборонив таку діяльність і усі норвезькі судновласники від цього відмовились. Судно Фосмарка буває на Шпіцбергені і регулярно забирає рибу у російських рибалок. Розслідувачі написали, що товарообіг Silver Sea суттєво зріс у період 2021 по 2023 рр.

NRK також додало, що поліція піднялась на борт Silver Dania, проводить обшук та допити, ніякого спротиву від екіпажа не було. Також нагадали, що раніше у Карлсруе у Швеції затримали балкер Vezhen, який підозрювали в обриві оптоволокна в Балтійському морі.

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти у Балтійському морі з оптоволоконними кабелями. Один з таких випадків стався у листопаді 2024 року. Кабель, який йшов по дну моря з Фінляндії до Німеччини, обірвався з невідомих причин. Щоб відшукати місце обриву, водолази мали оглянути 1 200 км оптоволокна.

Нагадуємо, 17 січня міністр оборони Франції повідомив про подію у небі над Балтикою: ЗС РФ захопили у приціл літак НАТО, який мав моніторингову місію.