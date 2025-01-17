Став об'єктом залякування: Росія захопила у приціл ППО літак НАТО над Балтикою

Росіяни спіймали у радар системи С-400 французький літак, який здійснював моніторингову місію над Балтійським морем. Міністр Збройних сил країни Себастьян Лекорню назвав подібні дії неприпустимими.

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Агресивні дії російської армії щодо патрульного літака Atlantique 2 в небі над Балтикою є неприйнятними. На цьому наголосив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

"Ці агресивні дії Росії є неприйнятними. Наші збройні сили і надалі діятимуть для захисту свободи навігації в міжнародних повітряних і морських просторах", — підкреслив глава відомства.

Він зазначив, що французький літак 15 січня здійснював патрулювання в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем в межах операції НАТО. Під час місії апарат, що знаходився у небі, став об’єктом залякування Росії, оскільки його захопив радар російської системи ППО С-400.

За інформацією газети Le Figaro, літак Atlantic 2 з журналістом AFP на борту провів майже п'ять годин біля узбережжя Швеції та країн Балтії. У відповідь на пошкодження кабелів у Балтійському морі, він спостерігав приблизно за 200 суднами, переважно цивільними, під час чого його "помітили" системи "глушіння" та "керування вогнем".

Представник генерального штабу армії полковник Гійом Верне зазначив, що "підсвічування" радаром літаків у міжнародних водах не є чимось винятковим для РФ, яка у стриманій формі показала свою ворожість. Російська армія, вважає військовий, не була зацікавлена ​​у реалізації загрози, оскільки напад на літак НАТО міг спровокувати раптову та серйозну ескалацію у відносинах із Альянсом.

Водночас він наголосив, що професійна поведінка французького екіпажу дозволила уникнути будь-якої ескалації.

Командувач силами НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі своєю чергою оцінив інцидент як "дуже серйозний", визнавши, що подібні випадки поширені "досить широко" і далеко виходять за межі Європи.

Нагадаємо, в грудні 2024 року корабель РФ відкрив вогонь по гелікоптеру Бундесверу у Балтійському морі. Екіпаж російського корабля вів вогонь сигнальними боєприпасами.

Також Фокус з'ясовував, навіщо Кремль провокує членів НАТО, заявивши про наміри в одноосібному порядку змінити кордони у Балтійському морі.