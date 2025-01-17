Стал объектом запугивания: Россия захватила в прицел ПВО самолет НАТО над Балтикой

Россияне поймали в радар системы С-400 французский самолет, который осуществлял мониторинговую миссию над Балтийским морем. Министр Вооруженных сил страны Себастьян Лекорню назвал подобные действия недопустимыми.

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Агрессивные действия российской армии в отношении патрульного самолета Atlantique 2 в небе над Балтикой неприемлемы. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Эти агрессивные действия России являются неприемлемыми. Наши вооруженные силы и в дальнейшем будут действовать для защиты свободы навигации в международных воздушных и морских пространствах", — подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что французский самолет 15 января осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО. Во время миссии аппарат, находившийся в небе, стал объектом запугивания России, поскольку его захватил радар российской системы ПВО С-400.

По информации газеты Le Figaro, самолет Atlantic 2 с журналистом AFP на борту провел почти пять часов у побережья Швеции и стран Балтии. В ответ на повреждение кабелей в Балтийском море, он наблюдал примерно за 200 судами, преимущественно гражданскими, во время чего его "заметили" системы "глушения" и "управления огнем".

Представитель генерального штаба армии полковник Гийом Верне отметил, что "подсветка" радаром самолетов в международных водах не является чем-то исключительным для РФ, которая в сдержанной форме показала свою враждебность. Российская армия, считает военный, не была заинтересована в реализации угрозы, поскольку нападение на самолет НАТО могло спровоцировать внезапную и серьезную эскалацию в отношениях с Альянсом.

В то же время он подчеркнул, что профессиональное поведение французского экипажа позволило избежать какой-либо эскалации.

Командующий силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи в свою очередь оценил инцидент как "очень серьезный", признав, что подобные случаи распространены "достаточно широко" и далеко выходят за пределы Европы.

Напомним, в декабре 2024 года корабль РФ открыл огонь по вертолету Бундесвера в Балтийском море. Экипаж российского корабля вел огонь сигнальными боеприпасами.

Также Фокус выяснял, зачем Кремль провоцирует членов НАТО, заявив о намерениях в единоличном порядке изменить границы в Балтийском море.