В Балтийском море корабль РФ открыл огонь по вертолету Бундесвера, — СМИ

Во время разведывательного полета немецкого военного вертолета экипаж российского судна применил сигнальные боеприпасы, что допустимо только в чрезвычайных ситуациях.

В Балтийском море обострилось напряжение между Россией и западными государствами. Во время выполнения задания вертолет Бундесвера был обстрелян со стороны корабля РФ. Об этом сообщило издание Dpa news agency.

"В Балтийском море произошел инцидент между вертолетом Бундесвера и российским кораблем. Экипаж российского корабля вел огонь сигнальными боеприпасам. Вертолет направлялся для проведения разведки", — говорится в сообщении.

Как пишет издание Welt.de, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила об инциденте на полях заседания НАТО в Брюсселе. Однако подробностей она не рассказала, как и не указала время, когда именно это произошло.

Министр отметила, что использование сигнальных боеприпасов распространено только в экстренных ситуациях и отметила, что в Балтийском море всегда есть корабли, которые участвуют в уклонении от санкций из-за захватнической войны России против Украины.

Она подчеркнула, что следует усилить мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море. По ее словам, необходимо расширить защиту критической инфраструктуры через патрулирование. Причина — увеличение гибридных атак со стороны России и ее сторонников.

Напомним, что 28 ноября сообщалось, что следователи подозревают, что экипаж китайского грузового судна Yi Peng 3 17-18 ноября намеренно оборвал два важнейших кабеля передачи данных, протянув якорь по дну Балтийского моря.

Yi Peng 3 принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, которая базируется недалеко от портового города Нинбо на востоке Китая. Представитель Ningbo Yipeng сообщил изданию, что "правительство попросило компанию сотрудничать со следствием"