Обрыв интернет-кабелей в Балтийском море: в WSJ обнародовали детали расследования

По данным следователей, кабели перерезал якорь китайского судна Yi Peng 3, которое накануне вышло из порта РФ и везло российские удобрения.

Следователи подозревают, что экипаж китайского грузового судна Yi Peng 3 17-18 ноября намеренно оборвал два важнейших кабеля передачи данных, протащив якорь по дну Балтийского моря. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что балкер Yi Peng 3, который вышел из российского порта Усть-Луга 15 ноября, занимает центральное место в расследовании обрыва оптоволоконных кабелей. На данный момент следователи выясняют, был ли капитан китайского судна побужден российской разведкой к совершению диверсии.

"Крайне маловероятно, что капитан не заметил, что его судно бросило якорь и потащило его, теряя скорость на несколько часов и перерезая тросы по пути", — отметил старший европейский следователь.

Следователи установили, что 17 ноября примерно в 9 часов вечера по местному времени Yi Peng 3 бросил якорь, однако продолжил движение в водах Швеции. По словам двух источников издания, волочащийся якорь вскоре оборвал первый кабель между Швецией и Литвой. В это время транспондер судна, который отслеживает его перемещения, отключился.

Позже, примерно в 3 часа утра 18 ноября, Yi Peng 3 перерезал второй кабель между Германией и Финляндией. Вскоре после этого судно подняло якорь и продолжило движение. Затем военные корабли Дании отправились на перехват судна, в конечном итоге заставив его встать на якорь в проливе Каттегат, соединяющем Балтийское и Северное моря. Осмотр якоря и корпуса судна выявил повреждения, характерные для зацепа якоря и обрыва тросов.

"Учитывая мягкие погодные условия и контролируемую высоту волн, вероятность случайного зацепа якоря представляется минимальной", — отметили в аналитической компании Kpler.

Судно Yi Peng 3 Фото: marinetraffic

По данным газеты, экипаж Yi Peng 3 пока не допрашивали, однако член датского судна ненадолго поднялся на борт балкера, прежде чем он встал на якорь в проливе Каттегат. Капитаном Yi Peng 3 является гражданин Китая, а среди членов экипажа есть российский моряк.

Старший научный сотрудник Центра энергетической политики имени Клейнмана при Пенсильванском университете Бенджамин Л. Шмитт указал на то, что с декабря 2019 года по начало марта 2024 года грузовой корабль Yi Peng 3 работал исключительно в водах Китая, после чего неожиданно поменяло схему работы.

По информации Kpler, с того времени судно начало возить российский уголь и другие грузы, заходя в порты РФ. На момент обрыва кабелей в Балтийском море корабль быль загружен российскими удобрениями.

"Хотя одного этого недостаточно для доказательства причастности России, кардинальное изменение региона эксплуатации судна на российские порты после многих лет эксплуатации исключительно в китайских водах должно стать ключевым направлением расследования для европейских властей", — подчеркнул Бенджамин Л. Шмитт.

Также сообщается, что несколько представителей западных правоохранительных органов и разведки заявили, что не считают Китай причастными к инциденту. Согласно их предположению, за диверсию ответственны спецслужбы России. В пресс-службе Кремля отвергли эти обвинения назвав их "абсурдными" и "ничем не подкрепленными".

Напомним, Yi Peng 3 принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, которая базируется недалеко от портового города Нинбо на востоке Китая. Представитель Ningbo Yipeng сообщил изданию, что "правительство попросило компанию сотрудничать со следствием".