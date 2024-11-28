Обрив інтернет-кабелів у Балтійському морі: у WSJ оприлюднили деталі розслідування

За даними слідчих, кабелі перерізав якір китайського судна Yi Peng 3, яке напередодні вийшло з порту РФ і везло російські добрива.

Слідчі підозрюють, що екіпаж китайського вантажного судна Yi Peng 3 17-18 листопада навмисно обірвав два найважливіші кабелі передавання даних, протягнувши якір дном Балтійського моря. Про це пише The Wall Street Journal.

Повідомляється, що балкер Yi Peng 3, який вийшов з російського порту Усть-Луга 15 листопада, займає центральне місце в розслідуванні обриву оптоволоконних кабелів. Наразі слідчі з'ясовують, чи був капітан китайського судна спонуканий російською розвідкою до вчинення диверсії.

"Вкрай малоймовірно, що капітан не помітив, що його судно кинуло якір і потягнуло його, втрачаючи швидкість на кілька годин і перерізаючи троси на шляху", — зазначив старший європейський слідчий.

Слідчі встановили, що 17 листопада приблизно о 9 годині вечора за місцевим часом Yi Peng 3 кинув якір, проте продовжив рух у водах Швеції. За словами двох джерел видання, якір, що волочився, невдовзі обірвав перший кабель між Швецією та Литвою. У цей час транспондер судна, який відстежує його переміщення, відключився.

Пізніше, приблизно о 3 годині ранку 18 листопада, Yi Peng 3 перерізав другий кабель між Німеччиною і Фінляндією. Незабаром після цього судно підняло якір і продовжило рух. Потім військові кораблі Данії вирушили на перехоплення судна, в кінцевому підсумку змусивши його стати на якір у протоці Каттегат, що з'єднує Балтійське і Північне моря. Огляд якоря і корпусу судна виявив ушкодження, характерні для зачепа якоря і обриву тросів.

"З огляду на м'які погодні умови і контрольовану висоту хвиль, ймовірність випадкового зачепа якоря видається мінімальною", — зазначили в аналітичній компанії Kpler.

Судно Yi Peng 3 Фото: marinetraffic

За даними газети, екіпаж Yi Peng 3 поки що не допитували, проте член данського судна ненадовго піднявся на борт балкера, перш ніж він став на якір у протоці Каттегат. Капітаном Yi Peng 3 є громадянин Китаю, а серед членів екіпажу є російський моряк.

Старший науковий співробітник Центру енергетичної політики імені Клейнмана при Пенсільванському університеті Бенджамін Л. Шмітт вказав на те, що з грудня 2019 року до початку березня 2024 року вантажний корабель Yi Peng 3 працював винятково у водах Китаю, після чого несподівано змінив схему роботи.

За інформацією Kpler, відтоді судно почало возити російське вугілля та інші вантажі, заходячи в порти РФ. На момент обриву кабелів у Балтійському морі корабель був завантажений російськими добривами.

"Хоча одного цього недостатньо для доказу причетності Росії, кардинальна зміна регіону експлуатації судна на російські порти після багатьох років експлуатації винятково в китайських водах має стати ключовим напрямком розслідування для європейської влади", — підкреслив Бенджамін Л. Шмітт.

Також повідомляється, що кілька представників західних правоохоронних органів і розвідки заявили, що не вважають Китай причетними до інциденту. Згідно з їхнім припущенням, за диверсію відповідальні спецслужби Росії. У пресслужбі Кремля відкинули ці звинувачення, назвавши їх "абсурдними" і "нічим не підкріпленими".

Нагадаємо, Yi Peng 3 належить компанії Ningbo Yipeng Shipping, яка базується недалеко від портового міста Нінбо на сході Китаю. Представник Ningbo Yipeng повідомив виданню, що "уряд попросив компанію співпрацювати зі слідством".