У Балтійському морі корабель РФ відкрив вогонь по гелікоптеру Бундесверу, — ЗМІ

Під час розвідувального польоту німецького військового гелікоптера екіпаж російського судна застосував сигнальні боєприпаси, що допустимо лише у надзвичайних ситуаціях.

У Балтійському морі загострилася напруга між Росією та західними державами. Під час виконання завдання гелікоптер Бундесверу був обстріляний з боку корабля РФ. Про це повідомило видання Dpa news agency.

"У Балтійському морі стався інцидент між гелікоптером Бундесверу та російським кораблем. Екіпаж російського корабля вів вогонь сигнальними боєприпасам. Гелікоптер прямував для проведення розвідки", — йдеться в повідомленні.

Як пише видання Welt.de, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила про інцидент на полях засідання НАТО в Брюсселі. Проте подробиць вона не розповіла, як і не зазначила час, коли саме це сталося.

Міністерка зауважила, що використання сигнальних боєприпасів поширене лише в екстрених ситуаціях і зазначила, що в Балтійському морі завжди є кораблі, які беруть участь в ухиленні від санкцій через загарбницьку війну Росії проти України.

Вона наголосила, що слід посилити моніторинг трубопроводів і кабелів передачі даних у Балтійському морі. За її словами, необхідно розширити захист критичної інфраструктури через патрулювання. Причина — збільшення гібридних атак із боку Росії та її прихильників.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що слідчі підозрюють, що екіпаж китайського вантажного судна Yi Peng 3 17-18 листопада навмисно обірвав два найважливіші кабелі передавання даних, протягнувши якір дном Балтійського моря.

Yi Peng 3 належить компанії Ningbo Yipeng Shipping, яка базується недалеко від портового міста Нінбо на сході Китаю. Представник Ningbo Yipeng повідомив виданню, що "уряд попросив компанію співпрацювати зі слідством"