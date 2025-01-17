Российский ЗРК С-400 нацеливался на французский самолет Atlantique 2 над Балтийским морем

Инцидент произошел на фоне обострения в стратегически важном регионе, где часто сталкиваются интересы России и Запада. Эти операции активизировались в ответ на недавние инциденты, включая повреждение подводных телекоммуникационных и силовых кабелей.

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В ночь с 15 на 16 января патрульный самолет ВМС Франции Atlantique 2, действовавший в рамках миссии НАТО, был освещен радаром наведения российской системы ПВО С-400. Эти действия, описанные как агрессивные и противоречащие международным нормам, осудил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Его пост опубликован в соцсети Х.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности в Балтийском море, стратегически важного региона, где часто сталкиваются интересы России и Запада.

Патрули НАТО в Балтийском море направлены на обеспечение морской безопасности и защиту критически важной инфраструктуры в регионе. Эти операции активизировались в ответ на недавние инциденты, включая повреждение подводных телекоммуникационных и силовых кабелей, которые европейские лидеры связывают с потенциальными актами саботажа со стороны России.

Патрульный самолет ВМС Франции Atlantique 2

Операция Baltic Sentry мобилизует фрегаты, морские патрульные самолеты, такие как Atlantique 2, и военно-морские беспилотники для эффективного мониторинга этих стратегических вод. В этом случае французский Atlantique 2 проводил инспекции вблизи шведских и балтийских вод, сканируя около 200 судов.

Исходя из возможностей радара и дальности действия системы С-400, вероятно, что ответственная батарея находилась в российском Калининградском анклаве.

Калининград, расположенный между Польшей и Литвой, играет ключевую роль в стратегии противовоздушной обороны России. В регионе размещались батареи С-400 с момента их первоначального развертывания в апреле 2012 года.

Breguet Br.1150 Atlantic

Breguet Br.1150 Atlantic — это самолет морской патрульной авиации, разработанный французским производителем Breguet. Он должен был стать заменой Lockheed P2V Neptune. Свой первый полет борт совершил 21 октября 1961 года. Кроме французских ВМФ, он также используется флотом Германией, Италией и также Королевским морским флотом Нидерландов.

Atlantique 1 было построено в общей сложности 87 единиц, а Atlantique 2 — 28.

Напомним, что гаубицы Paladin повышают огневую мощь ВСУ.

Также сообщалось, что бойцу ВСУ, который вступил в рукопашный бой с якутом, дали звание Героя Украины посмертно.