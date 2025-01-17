Ключ к артиллерийскому превосходству: как гаубицы Paladin повышают огневую мощь ВСУ

Американская САУ активно используется на передовой для поддержки украинских войск, нанося удары по укрепленным позициям противника. Кроме того, она превосходно справляется с задачами по контрбатарейной борьбе.

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Украинские бойцы, находящиеся на передовой, отметили значительный вклад 155-мм самоходной гаубицы M109A6 Paladin, предоставленной США, в успешное противостояние российским войскам. Эта система зарекомендовала себя как ключевой элемент поддержки, благодаря своей точности, мобильности и дальнобойности. Об этом говорится в материале Army Recognition от 17 января.

Paladin активно используется на передовой для поддержки украинских войск, нанося удары по укрепленным позициям противника.

Данные САУ представляют собой модернизированную версию серии M109, которая отличается улучшенной мобильностью, высокой степенью автоматизации и увеличенной дальностью стрельбы.

Поступление M109A6 Paladin знаменует собой значительный переход от устаревших советских гаубиц к современным артиллерийским системам. Для сравнения:

M109A6 Paladin : дальность стрельбы — до 30 км, использование стандартных 155-мм снарядов НАТО, включая высокоточные боеприпасы.

: дальность стрельбы — до 30 км, использование стандартных 155-мм снарядов НАТО, включая высокоточные боеприпасы. 2С1 "Гвоздика" : дальность стрельбы — до 15 км, снаряды калибра 122 мм.

: дальность стрельбы — до 15 км, снаряды калибра 122 мм. 2С3 "Акация": дальность стрельбы — до 18 км, снаряды калибра 152 мм.

Обозреватели отмечают, что M109A6 превосходит советские аналоги не только по дальности и точности стрельбы, но и по уровню автоматизации. Современные системы управления огнем позволяют ускорить настройку и повысить эффективность стрельбы, что критически важно в условиях быстрой смены обстановки на линии фронта.

Стратегическое значение

Использование M109A6 Paladin позволяет Украине не только улучшить свои наступательные возможности, но и повысить эффективность контрбатарейной борьбы. Эта гаубица дает возможность быстро уничтожать вражеские артиллерийские позиции, а затем оперативно перемещаться на новые позиции, избегая ответного огня.

В современном конфликте, где артиллерийские дуэли играют важную роль, мобильность, точность и дальность M109A6 дают украинским войскам ощутимое преимущество. Это особенно важно в условиях, где каждая артиллерийская установка имеет огромное значение из-за высокой интенсивности боевых действий.

"M109A6 Paladin, переданная США, оказывается не просто мощным дополнением к артиллерийскому арсеналу Украины. Ее скорость, точность и мобильность позволяют украинским войскам наносить мощные и быстрые удары по российским позициям, сохраняя при этом инициативу", — подытожили авторы материала.

Важно

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Ранее сообщалось, что армия США отобрала четыре лучшие в мире самоходные артиллерийские установки и открыла конкурс на замену M109 Paladin. Любопытно, что в списке конкурсантов на новую систему неожиданно не оказалось Caesar и PzH 2000, которые активно применяются в российско-украинской войне.