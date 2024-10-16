Армия США выбрала 4 лучшие САУ в мире и объявила конкурс на замену M109 Paladin

Американская армия отобрала четыре лучшие в мире самоходные артиллерийские установки и открыла конкурс на замену M109 Paladin. В списке конкурсантов на новую систему неожиданно не оказалось Caesar и PzH 2000. А у системы Archer появилась уникальная возможность.

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Командование сухопутных войск Соединенных Штатов уже давно ищет замену САУ M109, которая находится на вооружении с 1963 года. Для демонстрации САУ были предоставлены контракты американским представительствам Rheinmetall, BAE Bofors, Hanwha Defense, Elbit Systems, а также General Dynamics Land Systems. Об этом пишет американский портал ExecutiveGov, которые освещает информации о госконтрактах.

Демонстрационные испытания должны начаться уже в ноябре 2024 года и продлиться до конца года.

Армия США уже выбрала лучшие, по ее мнению, САУ в мире. При этом состав конкурсантов несколько отличается от того, что было в 2020 году.

XM1299 проекта ERCA. У ствола 58 калибра был очень небольшой ресурс

По результатам демонстрации будет принято решение о дальнейшей конкурентной оценке, которая "может привести к будущему контракту на производство". Среди этих компаний нет KNDS, хотя у нее и есть американское подразделение.

Начало демонстрации уже через несколько недель и означает участие только имеющихся образцов. Относительно корейской Hanwha Defense вариантов минимум – текущий мировой бестселлер K9, который может быть представлен и в варианте K9A2 с автоматом подзарядки. Возможно – на колесном ходу, но пока было известно лишь о масштабной модели такого варианта.

K9

У BAE Bofors – единственная САУ в активе компании – это Archer, который при всей своей автоматизированной революционности долгое время никого не интересовала. И только в 2023 году получила дополнительный заказ от Швеции и первый экспортный контракт от Великобритании (но это временное решение для получения заказанных RCH 155). И это единственная САУ из всех возможных конкурсантов, получившая реальный боевой опыт в Украине.

Archer

Что касается Elbit Systems, то вариантов, как кажется, не очень много. САУ ATMOS прежде покоряла в основном африканский рынок, а первым оператором в НАТО стала Дания, которая заказала их после того, как передала все Caesar Украине. Но существует другой вариант, который покажет Rheinmetall.

У Rheinmetall нет полностью своей САУ, но немецкий концерн продвигал на рынке США свою новую разработку – Artillery Truck Interface, которая является результатом сотрудничества с Elbit. Это колесная САУ на немецкой платформе RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles) HX, которая использует артиллерийское отделение от израильских разработчиков и ствол длиной 52 калибра аналогично тому, что у PzH 2000 (производится Rheinmetall).

В то же время Rheinmetall также имеет проект M109-52, который реализуется с BAE Systems. И предполагает очень прагматичный вариант установки нового ствола длиной 52 калибра у M109A7. И это действительно самый быстрый из всех вариантов обновления артиллерийских компонентов армии США.

Но есть вопросы по тому, с чем на демонстрацию придет General Dynamics Land Systems. У этой компании в активе нет серийных САУ. Единственное что можно упомянуть из актива всей GM — прототип под названием Brutus, о котором в последний раз упоминали еще в 2020 году.

Напомним, что под Херсоном бойцы ВМС уничтожили российскую САУ 2С7 "Пион".

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