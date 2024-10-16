Боевая работа морпехов: под Херсоном бойцы ВМС уничтожили российскую САУ 2С7 "Пион" (видео)

Ключевую роль в уничтожении российской артиллерийской системы сыграло применение высокоточных средств наблюдения и наведения.

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Военно-морские силы Украины сообщили об успешном уничтожении российской самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7 "Пион" в Херсонской области. Операция была выполнена бойцами 140-го отдельного разведывательного батальона при поддержке дронов и тепловизионных средств. Об этом сообщила пресс-служба украинских ВМС.

"Еще одна единица тяжелой артиллерии врага больше не представляет угрозы. Мы не даем им ни единого шанса на покой. С каждым днем приближаем нашу победу! — говорится в сообщении.

По информации "Милитарного", обнаружение российской САУ произошло на боевой позиции, с которой она осуществляла обстрелы украинских войск. Разведка батальона оперативно передала координаты для удара, которые находились вблизи населенного пункта Раденск (46.56673, 32.96313).

Отмечается, что корректировка удара велась с помощью дрона, что позволило точно отследить поражение цели. Применение высокоточных средств наблюдения и наведения сыграло ключевую роль в успешной ликвидации российской артиллерии.

Обозреватели отметили, что это не первая успешная операция украинского подразделения в Херсонской области. В конце сентября бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" в районе населенного пункта Челбурда.

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