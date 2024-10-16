Бойова робота морпіхів: під Херсоном бійці ВМС знищили російську САУ 2С7 "Піон" (відео)

Ключову роль у знищенні російської артилерійської системи зіграло застосування високоточних засобів спостереження і наведення.

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Військово-морські сили України повідомили про успішне знищення російської самохідної артилерійської установки (САУ) 2С7 "Піон" у Херсонській області. Операція була виконана бійцями 140-го окремого розвідувального батальйону за підтримки дронів і тепловізійних засобів. Про це повідомила пресслужба українських ВМС.

"Ще одна одиниця важкої артилерії ворога більше не становить загрози. Ми не даємо їм жодного шансу на спокій. З кожним днем наближаємо нашу перемогу! — йдеться в повідомленні.

За інформацією "Мілітарного", виявлення російської САУ відбулося на бойовій позиції, з якої вона здійснювала обстріли українських військ. Розвідка батальйону оперативно передала координати для удару, які знаходилися поблизу населеного пункту Раденськ (46.56673, 32.96313).

Зазначається, що коригування удару велося за допомогою дрона, що дало змогу точно відстежити ураження цілі. Застосування високоточних засобів спостереження і наведення зіграло ключову роль в успішній ліквідації російської артилерії.

Оглядачі зазначили, що це не перша успішна операція українського підрозділу в Херсонській області. Наприкінці вересня бійці 140-го окремого розвідувального батальйону знищили реактивну систему залпового вогню "Град" у районі населеного пункту Челбурда.

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