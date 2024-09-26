Бійці ЗСУ знищили рідкісну російську РЛС "Зоопарк-1М": подробиці бою (відео)

Унаслідок ураження радіолокаційної станції шасі машини противника загорілося й екіпаж був змушений її покинути.

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Аеророзвідка 45-ї окремої артилерійської бригади виявила контрбатарейну радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М", яка була розташована вздовж лісопосадки на сході України. За допомогою розвідувального безпілотника позицію РЛС було визначено, після чого по ній було випущено дві ракети. Кадри ураження ворожої РЛС опублікувала 25 вересня пресслужба підрозділу.

Попри те, що одна ракета не влучила в ціль, друга вибухнула поруч, завдавши серйозних пошкоджень. Бойова машина загорілася, і екіпаж був змушений її покинути. Вважається, що радіолокаційна станція була істотно пошкоджена, а пожежа могла знищити шасі.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", цей випадок не єдиний. Наприкінці серпня оператори безпілотника Shark з 15-ї бригади артилерійської розвідки знищили аналогічну станцію в Запоріжжі за допомогою високоточної зброї, що також призвело до її повного знищення.

Коротко про "Зоопарк-1М"

"Зоопарк-1М" є російською контрбатарейною радіолокаційною станцією, призначеною для розвідки й коригування вогню артилерії. Вона також може відстежувати траєкторії польоту боєприпасів і обчислювати позиції ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Станція здатна виявляти до 70 цілей за хвилину і супроводжувати до чотирьох із них одночасно.

РЛС базується на гусеничному шасі МТ-ЛБ і оснащена фазованою антенною решіткою. Радіус її дії досягає 17 кілометрів для мінометів і до 45 кілометрів для РСЗВ. Попри ці високі характеристики, станції регулярно знищують під час бойових дій. За даними OSINT-ресурсу Oryx, російська армія тільки за час поточного конфлікту втратила 14 установок "Зоопарк-1М".

Російська РЛС "Зоопарк-1" Фото: topwar.ru

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