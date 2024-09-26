Бойцы ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС "Зоопарк-1М": подробности боя (видео)

В результате поражения радиолокационной станции шасси машины противника загорелось и экипаж был вынужден ее покинуть.

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Аэроразведка 45-й отдельной артиллерийской бригады выявила контрбатарейную радиолокационную станцию "Зоопарк-1М", которая была расположена вдоль лесопосадки на востоке Украины. С помощью разведывательного беспилотника позиция РЛС была определена, после чего по ней было выпущено две ракеты. Кадры поражения вражеской РЛС опубликовала 25 сентября пресс-служба подразделения.

Несмотря на то, что одна ракета не попала в цель, вторая взорвалась рядом, нанеся серьезные повреждения. Боевая машина загорелась, и экипаж был вынужден ее покинуть. Считается, что радиолокационная станция была существенно повреждена, а пожар мог уничтожить шасси.

Как отметили обозреватели "Милитарного", этот случай не единственный. В конце августа операторы беспилотника Shark из 15-й бригады артиллерийской разведки уничтожили аналогичную станцию в Запорожье при помощи высокоточного оружия, что также привело к ее полному уничтожению.

Кратко о "Зоопарк-1М"

"Зоопарк-1М" является российской контрбатарейной радиолокационной станцией, предназначенной для разведки и корректировки огня артиллерии. Она также может отслеживать траектории полета боеприпасов и вычислять позиции ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Станция способна обнаруживать до 70 целей в минуту и сопровождать до четырех из них одновременно.

РЛС базируется на гусеничном шасси МТ-ЛБ и оснащена фазированной антенной решеткой. Радиус ее действия достигает 17 километров для минометов и до 45 километров для РСЗО. Несмотря на эти высокие характеристики, станции регулярно уничтожаются в ходе боевых действий. По данным OSINT-ресурса Oryx, российская армия только за время текущего конфликта потеряла 14 установок "Зоопарк-1М".

Российская РЛС "Зоопарк-1" Фото: topwar.ru

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Напомним, в июне Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны ликвидировали вражескую РЛС с помощью FPV-дронов.