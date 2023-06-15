"Выжить удалось немногим": бойцы ВСУ уничтожили комплекс разведки "Зоопарк-1" ВС РФ (видео)

Бойцы ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1" и станции РЭБ "БорисоГлебск-2" и передали их координаты в ракетно-артиллерийское подразделение.

Related video

В районе Бахмута операторы дронов Сил специальных операций Украины при помощи подразделения с HIMARS смогли обнаружить и атаковать два комплекса разведки ВС РФ. Об этом сообщили на странице ССО в Telegram.

"Воины ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "ЗООПАРК-1" и станции РЭБ "БорисоГлебск-2", — сказано в сообщении.

Отмечается, что данные о местонахождении были оперативно переданы в ракетно-артиллерийское подразделение. Так, в ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника.

ЗСУ уничтожили "Зоопарк-1"

Что такое РЛС "Зоопарк-1"

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, который предназначен для разведки позиций огневых средств противника, а также расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных войск.

Напомним, что в Минобороны рассказали, как продвигается контрнаступление Украины. По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери российским оккупантам.

Кроме того, сообщалось, что "кадыровцы" перебрались в Белгородскую область и оттуда пугают "молниеносным ответом". Подразделение "Запад-Ахмат" заняло КПП, которое ранее атаковали бойцы "Русского добровольческого корпуса" и пугают, что нарушители границы получат "молниеносный ответ".