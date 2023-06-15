"Постепенно, но уверенно": в Минобороны рассказали, как продвигается контрнаступление Украины

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери российским оккупантам.

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В настоящее время продолжаются наступательные и оборонительные операции Сил обороны Украины на разных направлениях, где враг сосредоточивает значительные силы и перемещает резервы. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружения. Враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу", — отметила Маляр.

По словам замминистра обороны, российские оккупанты особое внимание уделяют восточному направлению, куда с юга было перемещено вражеское десантно-штурмовое подразделение

Наступательные действия успешно продолжаются на Бахмутском направлении, в районах Роздоловка — Краснополовка и Бреховка — Ягодное. Бои также продолжаются на Бердянском и Мариупольском направлениях, с небольшим продвижением вперед.

Маляр сообщила, что противник увеличил использование ракетно-авиационных ударов и артиллерийских обстрелов.

Напомним, 15 июня глава Пентагона Ллойд Остин признал, что у Украины есть потери в технике на поле боя, но у ВСУ есть достаточно оборудования, чтобы продолжать вести боевые действия в рамках контрнаступления.

Также 15 июня сообщалось, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Кремль проиграет текущую битву, война в конечном итоге для российского руководства будет проиграна.