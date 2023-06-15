Если контрнаступление Украины удастся, то Россия проиграет войну, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины, контрнаступление продвигается неплохо. Но героические защитники Украины сталкиваются с отчаянным сопротивлением российских оккупантов.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если Кремль проиграет текущую битву, война в конечном итоге для российского руководства будет проиграна. Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам президента, контрнаступление продвигается неплохо.

"Наши героические люди, наши войска на поле боя сталкиваются с отчаянным сопротивлением. Потому что России проиграть эту битву Украине это, я бы сказал, проиграть войну", — сказал он.

Владимир Зеленский — о ходе контрнаступления Украины 2023

Напомним, что бойцы ОМБр им. короля Даниила уничтожили позиции войск РФ. После артудара ВСУ часть российских оккупантов была вынуждена спасаться бегством через поле, поблизости с ними разрывались снаряды.

Также сообщалось, что Украина получит отечественные баллистические и крылатые ракеты до конца войны. До полномасштабного вторжения российских войск у Украины было как минимум два проекта по разработке ракет. Это ОТРК "Гром" с дальностью до 500 км и РК "Нептун". Последние можно переделать для нанесения ударов по наземным мишеням.

У военных беспилотников появится возможность отслеживать сотни целей, используя новый модуль BlackKite IR. Система весит 17 кг и устанавливается на крупный воздушный транспорт или БПЛА. Радиус действия сенсоров — около 16 кв. км на высоте 3,6 км.