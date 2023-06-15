Украина получит отечественные баллистические и крылатые ракеты до конца войны, – Чмут

До начала полномасштабной войны в Украине было по меньшей мере два проекта создания ракет. ОТРК "Гром" с дальностью до 500 км и РК "Нептун", который можно переделать для ударов по наземным целям.

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Директор фонда "Повернись живым" Тарас Чмут во время сессии вопросов в твиттере утвердительно ответил на вопрос о том, получит ли Украина собственные ракеты до конца войны. Об этом он написал вечером 14 июня.

Тарас Чмут сделал сессию вопросов в твиттере 14 июня. Пользователь с ником "Киев" спросил, будут ли в Украине собственные крылатые и баллистические ракеты до конца войны. На это директор фонда ответил утвердительно.

Ответ Чмута на вопрос о ракетах

Какие баллистические и крылатые ракеты может получить Украина?

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину разные предприятия разрабатывали или говорили о намерениях разработать украинские ракеты. Оперативно-тактический комплекс "Гром" один из таких проектов. Еще в 2006 году начались первые попытки создать замену для советской "Точки У". Разработка проходила под названием "Сапсан", "Гром" — это экспортное название.

ОТРК "Гром" во время парада на День независимости Фото: military-informant.com

Озвучивались планы создать ракету, которая сможет поражать цели на расстоянии до 500 км в версии ВСУ и до 280 км в версии на экспорт. Из-за недостатка финансирования проект так и не пошел в серию. Известно, что на финансирование Саудовской Аравии создали одну или две машины с 12 ракетами, однако неизвестно, передали ли их заказчику.

По состоянию на 2021 год готовность "Грома", по оценкам Минобороны, превышала 80%. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно появлялись слухи о применении ракет Сапсан. В сентябре 2022 года СБУ задерживала работницу КБ "Южное", работавшую на ФСБ. У нее были данные с грифом "секретно". По версии следствия, она передавала россиянам информацию о том, что разработка "Грома" уже почти завершилась.

Затем "Украинская правда" писала, что по ее данным "Гром" активно разрабатывают, однако официальные лица отказываются комментировать информацию. РФ уже неоднократно утверждала о якобы перехвате ракет ОТРК "Гром".

РК-360МЦ "Нептун" Фото: Укроборонпром

Если "Гром" был бы баллистическим комплексом, то крылатую ракету Украина могла бы получить переработав "Нептун". Крылатая ракета РК-360 "Нептун" создана для ударов по морским целям. Однако главный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев говорил, что ракету можно переработать для поражения наземных целей. Для этого потребовалось дополнительное финансирование. Дальность морского варианта ракеты составляет 280 км.

В августе 2021 года в Украине одобрили ракетную программу до 2031 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что на это выделят 200 млрд. гривен в течение 10 лет. Среди разработок назывались "Нептун", "Гром", РСЗО "Верба" и "Ольха", а также авиаракеты УП-277 для советских истребителей.