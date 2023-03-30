В Минобороны РФ заявили о перехвате украинской ракеты ОТРК "Гром": что известно

Спикер оборонного ведомства РФ уверяет об успешном перехвате ракеты "Гром-2". Однако до сих пор никакой информации о производстве дальнобойного ракетного комплекса для ВСУ нет. Вся информация в СМИ существует на уровне слухов.

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В ежедневном отчете российского Министерства обороны заявили, что их система ПВО смогла перехватить баллистическую ракету из украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение суток была перехвачена одна ракета оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", — заявил Конашенков.

Публикация о якобы перехвате ОТРК "Гром-2"

Существует ли ОТРК "Гром-2"?

Следует отметить, что конструкторские работы по созданию преемника "Точки-У" велись с 2006 года усилиями КБ "Южное" и Южмаш. Разработка существует под названием "Сапсан". "Гром-2" — это экспортный вариант, имеющий ограниченную дальность в 280 км, тогда как для украинской армии разрабатывали вариант с дальностью до 500 км. Однако с 2006 года из-за нехватки финансирования, а также заморозки работ комплекс так и не пошел в серию.

В 2017 году Саудовская Аравия частично профинансировала работы для собственной армии под названием "Гром" или RAAD-2 (версия для экспорта по классификации НАТО). Заявлялось, что ракета комплекса может попадать в цель с круговым отклонением всего 2 метра. Для Саудовской Аравии изготовили одну или две машины с боекомплектом в 12 ракет, однако неизвестно, отправили ли их заказчику.

Затем в 2021 году министр обороны Андрей Таран заявлял, что степень готовности ОТРК превышает 80% и эта разработка является приоритетной для Украины. Речь шла о заказах для Саудов. С тех пор никаких сообщений о завершении работ над Сапсаном нет, как и данных о его испытаниях. В программе перевооружения ВСУ "Сапсан" должен стать основным ракетным комплексом оперативно-тактического уровня.

ОТРК "Сапсан" на параде Независимости в 2019 году Фото: Википедия

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно появлялись слухи о применении ракет "Сапсан". 16 сентября СМИ сообщали, что оккупанты могли завладеть информацией о "Сапсане". СБУ задержали Резеду Перькову, работавшую в КБ "Южное". По данным следствия, ее завербовала ФСБ. Работница имела доступ к информации под грифом "секретно".

В материалах следствия отмечают, что больше всего оккупантов интересовала информация об ОТРК "Сапсан". Заявлялось, что его технология возобновилась. В переписке с ФСБ Перкова утверждала, что Украина почти завершила разработку ракетного комплекса. Также она добавила, что после ударов РФ по Павлограду 2 июля изготовление ракет остановилось, но не отменилось. Якобы существует два варианта ракет — 900 мм с дальностью в 500 км и 600-мм с дальностью удара до 280 км.

Однако никакой официальной информации о создании, успешном испытании всех элементов комплекса, ракетного топлива и двигателя, нет. После удара ВСУ по базе РФ в оккупированном Крыму в The New York Times написали, что удар могли нанести ракетой "Сапсан" или противокорабельным комплексом "Нептун", который модифицировали для удара по наземным целям. Следует отметить, что в документе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя комитета ВРУ по вопросам национальной обороны Михаила Забродского говорилось, что удар по аэродрому в Саках был нанесен ракетами. Однако они не стали обозначать, какой именно.

Напомним, 28 марта в Минобороны РФ заявляли, что им удалось сбить боеприпас GLSDB, еще не поставленный Украине.