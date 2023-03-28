Россия попала в скандал со "сбитым" снарядом GLSDB: что произошло

Минобороны РФ настаивает на том, что украинские военные уже используют реактивные снаряды GLSDB. Однако в США не подтверждают правдивость такого заявления со стороны России.

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Соединенные Штаты Америки не подтверждают тот факт, что силы ПВО России сбили реактивный снаряд GLSDB, который якобы поступил на вооружение украинских военных. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби онлайн-брифинге во вторник, 28 марта.

"Я не могу подтвердить российские сообщений, что они сбили один из этих снарядов. Я видел сообщения в прессе, но подтвердить их мы не можем", — сказал Кирби.

Также чиновник подтвердил, что в недавнем прошлом США обещали передать снаряды GLSDB ВСУ. Однако об их количестве, как и точной дате передачи, знают только в Пентагоне.

Как и почему разразился скандал вокруг снарядов GLSDB

Во вторник, 28 марта, Минобороны РФ сообщило о том, что системы противовоздушной обороны ВС якобы перехватили восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS" и один управляемый реактивный снаряд "GLSDB".

Новость о якобы перехваченной бомбе малого диаметра растиражировали росСМИ.

Так, медиа News.ru в своем материале даже задалось вопросом, как GLSDB могут повлиять на обороноспособность ВС РФ и смогут ли украинские военные в будущем использовать эти малые бомбы для того, чтоб пробить сухопутный коридор в Крым и начать деоккупацию.

Однако по состоянию на сегодня Министерство обороны Украины и Генштаб ВСУ официально не подтвердали, что украинские военные получили на вооружение снаряды GLSDB.

В феврале действительно шла речь о передаче этого вооружения Украине. Но это решение требовало больших временных затрат, так как сначала Пентагон должен был подписать контракт о производстве этих снарядов.

Чем уникальны управляемые бомбы GLSDB

GLSDB — это управляемые бомбы малого диаметра наземного запуска, которая состоит из авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя от M26 MLRS. М26 — это обычная ракета для M270 и HIMARS. Поэтому для создания GLSDB нужно разбирать стандартные ракеты.

После выпуска у бомбы расправляются крылья и она планирует к своей цели. Это накладывает ограничения — GLSDB летят медленнее и могут поражать только стационарные цели.

Напомним, 5 февраля в Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB. Спикер оборонного ведомства США Пет Райдер рассказал, что боеприпасы, дальностью 150 км будут предоставлены Киеву в рамках программы USAI.

В январе мы также приводил слова итальянского военного аналитика и бывшего военного Томаса Тейнера, который подробно рассказывал о принципах работы управляемой бомбы GLSDB. Бомбы GBU-39 "скрещивают" с ракетным двигателем от обычной ракеты для HIMARS. Они смогут летать дальше, но медленнее. Российское ПВО, по мнению аналитика Томаса Тейнера, не сможет перехватывать GLSDB.