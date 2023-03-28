Росія потрапила у скандал зі "збитим" снарядом GLSDB: що сталося

Міноборони РФ наполягає, що українські військові вже використовують реактивні снаряди GLSDB. Однак у США не підтверджують правдивість такої заяви з боку Росії.

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Сполучені Штати Америки не підтверджують той факт, що сили ППО Росії збили реактивний снаряд GLSDB, який нібито надійшов на озброєння українських військових. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 березня.

"Я не можу підтвердити російські повідомлення, що вони збили один із цих снарядів. Я бачив повідомлення в пресі, але підтвердити їх ми не можемо", — сказав Кірбі.

Також чиновник підтвердив, що у недавньому минулому США обіцяли передати снаряди GLSDB ЗСУ. Однак про їх кількість, як і точну дату передачі, знають лише у Пентагоні.

Як і чому вибухнув скандал навколо снарядів GLSDB

У вівторок, 28 березня, Міноборони РФ повідомило про те, що системи протиповітряної оборони ЗС нібито перехопили вісімнадцять реактивних снарядів системи залпового вогню "HIMARS" та один керований реактивний снаряд "GLSDB".

Новину про нібито перехоплену бомбу малого діаметра розтиражували росЗМІ.

Так, медіа News.ru у своєму матеріалі навіть запитало експертів, як GLSDB можуть вплинути на обороноздатність ЗС РФ і чи зможуть українські військові в майбутньому використовувати ці малі бомби для того, щоб пробити сухопутний коридор до Криму і почати деокупацію.

Проте на сьогодні Міністерство оборони України та Генштаб ЗСУ офіційно не підтверджували, що українські військові отримали на озброєння снаряди GLSDB.

У лютому й справді йшлося про передачу цього озброєння Україні. Але це рішення вимагало великих витрат часу, оскільки спочатку Пентагон мав підписати контракт про виробництво цих снарядів.

Чим унікальні керовані бомби GLSDB

GLSDB – це керовані бомби малого діаметра наземного запуску, що складається з авіабомби GBU-39 та ракетного двигуна від M26 MLRS. М26 — це звичайна ракета для M270 і HIMARS. Тому для створення GLSDB необхідно брати стандартні ракети.

Після випуску у бомби розправляються крила, і вона летить вражати свою ціль. Це накладає обмеження — GLSDB летять повільніше і можуть вражати лише стаціонарні цілі.

Нагадаємо, 5 лютого в Пентагоні підтвердили передачу Україні далекобійних бомб GLSDB. Спікер оборонного відомства США Пет Райдер розповів, що боєприпаси дальністю 150 км будуть надані Києву в рамках програми USAI.

У січні ми також наводили слова італійського військового аналітика та колишнього військового Томаса Тейнера, який докладно розповідав про принципи роботи керованої бомби GLSDB. Бомби GBU-39 "схрещують" із ракетним двигуном від звичайної ракети для HIMARS. Вони зможуть літати далі, але повільніше. Російське ППО, на думку аналітика Томаса Тейнера, не зможе перехоплювати GLSDB.