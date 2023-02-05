У Пентагоні підтвердили передавання Україні далекобійних бомб GLSDB: коли чекати на снаряди

Спікер оборонного відомства США Пет Райдер розповів, що боєприпаси дальністю 150 км будуть надані Києву в межах програми USAI. Це означає, що Пентагон має підписати контракт їх виробництва.

Related video

США мають намір надати Україні малокаліберні бомби GLSDB із системою самонаведення, які мають дальність 150 км. Про це заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер на брифінгу.

Представник Міноборони США уточнив, що GLSDB буде надано Києву в межах програми USAI. Це означає, що Пентагон має підписати контракт їх виробництва.

За інформацією видання Bloomberg, перші постачання бомб можуть тривати майже дев'ять місяців. Так, українські військові почнуть використовувати їх не раніше осені.

Що відомо про GLSDB?

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) – малокаліберні бомби наземного запуску з дальністю 150 км, які створені компанією Boeing спільно із SAAB та знаходяться у розробці з 2019 року. Бомба має "крила", які розвертаються у повітрі, що суттєво збільшує дальність ураження.

Снаряд поєднує авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерційну систему навігації. Їх можна запускати із систем MLRS-M270 і HIMARS, що вже є в Україні.

[ + – ] Дальність польоту бомб GLSDB

Нагадаємо, 3 лютого США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $2,2 млрд. Тоді стало відомо, що ЗСУ отримають керовані ракети GLSDB. Список допомоги враховує також ракети для ПТРК Javelin, артилерійські боєприпаси, фінансування навчання українських військових.

Тим часом міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що українські бійці вже розпочали навчання на німецьких танках Leopard 2. Навчання триватиме кілька тижнів і закінчиться, коли командування України та країн-союзників вважатиме, що екіпажі готові.