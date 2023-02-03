На постачання Україні далекобійних ракет потрібно близько дев'яти місяців, – Bloomberg

За даними журналістів, США виділять до 200 мільйонів доларів на закупівлю у компанії Boeing ракет для ЗСУ.

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Сполучені Штати Америки, ймовірно, замовлять для України ракети більшої дальності у компанії Boeing у рамках останнього пакету військової допомоги. Перші постачання можуть зайняти близько дев'яти місяців, пише Bloomberg, посилаючись на слова представника галузі.

"Гібридна зброя великої дальності поєднує в собі два перевірені пристрої: авіабомбу малого діаметра, керовану супутниками GPS, яка зараз широко використовується, і армійську ракету, що вже експлуатується українськими військами", — йдеться в публікації.

Журналісти стверджують, що згадані технології не будуть розгорнуті в Україні найближчим часом. За їхніми даними, постачання триватиме близько дев'яти місяців з моменту укладання контракту.

Високоточні ракети для ЗСУ будуть закуплені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. За словами американських офіційних осіб, на зброю Boeing буде виділено до 200 млн доларів з наданих програмою 1,75 млрд доларів.

Нагадаємо, що 1 лютого в Reuters повідомили про підготовку нового пакету військової допомоги США для України на суму понад 2 млрд доларів, який може включати ракети більшої дальності.

У той же день у Wall Street Journal заявили, що США оголосять про постачання Україні далекобійних ракет GLSDB вже в п'ятницю, 3 січня. Журналісти наголосили, що ЗСУ отримають не вилучені із запасів США ракети, а нові, тому їхня доставка може зайняти більше часу.

Фокус також писав, що 1 лютого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні ракет далекого радіусу дії призведе до ескалації конфлікту, і з цієї причини представники Росії відмовляються вести переговори.

Ще ми писали про те, що 2 лютого глава Міноборони України Олексій Резніков сказав, що ЗСУ не наноситимуть удари по території РФ далекобійними ракетами. За словами міністра, українські військові готові координувати цілі із міжнародними партерами.