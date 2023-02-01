До пакету допомоги США для України на $2 млрд увійдуть ракети більшої дальності, — Reuters (карта)

За словами журналістів, США відхилили запит на ATACMS, проте можуть надати ЗСУ ракети GLSDB з радіусом дії приблизно 150 кілометрів.

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Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет військової допомоги на суму понад 2 мільярди доларів, який може включати ракети більшої дальності. Про це пише Reuters, посилаючись на слова двох офіційних осіб США.

Очікується, що Сполучені Штати оголосять про нові поставки вже до кінця цього тижня. Окрім далекобійних ракет, у новий пакет допомоги також може увійти допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкові комплекси Javelin.

Згідно з заявою одного з американських чиновників, частина коштів на постачання ЗСУ надходитиме з фонду Ініціатива сприяння безпеці України (USAI).

Кошти USAI підуть на закупівлю озброєння для України, зокрема на ракети малого діаметра наземного базування (GLSDB), дальність дії яких становить приблизно 150 км. При цьому США відхилили запит української сторони щодо ракет ATACMS.

Ракети GLSDB дозволять українським Збройним силам досягати раніше недоступних військових об'єктів супротивника, що перебувають у тилу.

[ + – ] Радіус ураження ракет GLSDB

У Білому домі відмовились від коментарів із цього приводу.

Нагадаємо, що 31 січня офіційний представник Білого дому Олівія Далтон повідомила, що США збираються оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги. Далтон також наголосила, що США перебувають у "регулярному контакті" з українськими чиновниками щодо їхніх потреб.

Фокус також писав про те, що 26 січня представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький заявив, що ЗС РФ навчаються на своїх помилках, тому тепер ЗСУ складніше дістати до їхніх складів боєприпаси. Для розв'язання цієї проблеми Україні потрібні ракети більшої дальності

Ще ми писали про те, що 31 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що судячи з низки публікацій в американській пресі, Пентагон не проти передачі Україні винищувачів F-16. За його словами, питання полягає лише у часових рамках.