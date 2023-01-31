Пентагон виступає за передачу Україні винищувачів F-16, – Згурець

За словами Сергія Згурця, публікації в американських ЗМІ свідчать, що США прихильники, а не противники передачі літаків.

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Низка публікацій в американських виданнях говорить про те, що Пентагон є прихильником рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Про це повідомляє директор інформаційно-консалтингової компанії Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

За його словами, з огляду на публікації у ЗМІ, вже визначено список льотчиків, які мають проходити навчання. Питання полягає лише у тимчасових межах.

"Про це свідчить низка публікацій в американських виданнях, де йдеться, що вже визначено список українських пілотів, які мають проходити навчання. Але тимчасові межі — це інша складова цієї умовної проблеми", — пояснює Згурець.

Він також додав, що з авіаційною складовою пов'язана не лише робота ППО, а й підтримка піхоти на полі бою. Політична та дипломатична робота України впливає на те, наскільки швидко західні винищувачі прибудуть до Повітряних сил.

Нагадаємо, у Повітряних силах заявили, що Україні потрібно до 200 винищувачів на кшталт F-16.

За даними ЗМІ, Франція не виключає питання постачання винищувачів України, оскільки таких заборон у передачі немає.