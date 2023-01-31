"Нічого не заборонено": Макрон не виключає постачання винищувачів Україні, – ЗМІ

За словами журналістів, президент Франції має намір зустрітися з міністром оборони України Олексієм Резніковим у вівторок, 31 січня.

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Президент Франції Еммануель Макрон не відкидає надання Збройним силам України бойових літаків. Про це повідомляє видання BFM TV.

"Перебуваючи у понеділок у Нідерландах, Еммануель Макрон заявив, що "в принципі нічого не забороняє", коли йдеться про надання військової допомоги Україні, у тому числі про відправку бойових літаків", — йдеться у джерелі.

При цьому журналісти вказали на те, що німецькі та американські партнери, ймовірно, дотримуються іншої позиції з цього приводу.

У статті також повідомляється, що 31 січня Еммануель Макрон прийме в Єлисейському палаці голову українського парламенту Руслана Стефанчука та міністра оборони України Олексія Резнікова.

Автори публікації зазначили, що, говорячи про майбутню зустріч з головою Верховної Ради, президент Макрон повідомляв про намір "запевнити його у своїй рішучості продовжувати свої зобов'язання разом з Україною".

Французький лідер також має намір нагадати українським партнерам про готовність його країни надавати підтримку Збройним силам України.

Раніше, 25 січня, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав союзників України надати ЗСУ більше військової техніки для відображення повторного наступу ЗС РФ. Зокрема, дипломат згадав про винищувачі.

Фокус також повідомляв, що, за словами представників Королівських ВПС Великобританії, відправка Україні винищувачів зараз не в пріоритеті. При цьому британські військові не відкидають передачу ЗСУ літаків у майбутньому.

Своєю чергою, 30 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність передати Україні авіацію, у тому числі винищувачі F-16, але лише у координації з країнами НАТО.

Ще ми писали про те, що президент США Джо Байден на запитання журналістки про постачання Україні винищувачів F-16 відповів: "Ні". Журналіст Остап Яріш зазначив, що у момент відповіді американський президент виходив з вертольота та особливо не уточнював свою відповідь.