Є умова: Великобританія може передати Україні свої винищувачі, — ЗМІ

За словами журналістів, Великобританія може погодитись на відправку своїх винищувачів для патрулювання повітряного простору України, коли російські війська будуть витіснені.

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Деякі британські військові стурбовані тим, що Королівські ВПС та флот не беруть участі у підтримці України. Про це повідомляє The Telegraph.

Повідомляється, що серед високопоставлених джерел Міноборони Сполученого Королівства вважають, що інші сили британських збройних сил мають "взяти на себе тягар" Допомоги Україні. Цього потребує перемога над Росією.

Щоправда, представники Королівських ВПС наголосили, що відправка Україні винищувачів зараз не у пріоритеті. Можливо, Великобританія погодиться на це, коли ЗСУ зможуть відтіснити російські сили, щоб потім патрулювати свою територію та захищати повітряний простір. Щоправда, про які саме рубежі йдеться – не уточнюється.

Голова спеціального комітету з оборони Тобіас Еллвуд розповів журналістам, що у Міноборони Великобританії виявили, що її сухопутні війська самі перебувають у неналежному стані. Особливо це стало очевидним, коли було прийнято рішення передати Україні танки Challenger 2.

"Скорочення кількості танків до 148 не залишає нам жодних серйозних звичайних наземних засобів стримування з огляду на явний занепад європейської безпеки", — сказав він.

Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) із наземних бойових дій, сказав, що після російського вторгнення в Україну британські війська збільшили свою присутність у Європі.

Раніше Фокус писав, що український дипломат заявив, що Західні союзники обіцяють передати Україні понад 300 танків. Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив про серйозну підготовку ЗСУ до можливого настання росіян. Терміни поставок залежать від типу танків та країни їхнього виробництва.

Ще нагадаємо, що до Києва прибув генеральний інспектор Пентагону. За словами міністра оборони України, американська делегація переконалася в тому, що військова допомога, що надається Вашингтоном, використовується за призначенням.

Також повідомлялося, що в NYT розповіли, що ще потрібно Україні, щоб РФ зазнала поразки. Журналісти пишуть, що для проведення успішного контрнаступу США та Європа навчатимуть українських військових координованим діям із використанням сучасної військової техніки.