Танків недостатньо: у NYT розповіли, що ще потрібно Україні, щоб РФ зазнала поразки

Журналісти пишуть, що для проведення успішного контрнаступу США та Європа навчатимуть українських військових координованим діям із використанням сучасної військової техніки.

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Танки, які західні країни пообіцяли Україні, не стануть універсальним засобом перелому ходу війни. Щоб це сталося, українських військових доведеться навчити на новий зразок. Про це пише New York Times.

Видання пише, що солдатам та офіцерам ЗСУ доведеться вчитися працювати з танками, бронетранспортерами, сучасними боєприпасами, щоб вони мали змогу комбінувати використання цих видів озброєння. Це буде прискорений курс, який американські військовослужбовці у звичайних умовах проходять упродовж років.

За словами журналістів, нова військова допомога Україні говорить про те, що Захід хоче допомогти Україні вийти з глухого кута на фронті, однак у нього ще збереглося бажання не провокувати президента РФ Володимира Путіна на ескалацію.

"Ми хочемо поставити їх (українців, ред.) у найкраще можливе становище, щоб ця війна закінчилася", — сказала високопосадовець Держдепартаменту Вікторія Нуланд.

Видання пише, що російські сили продовжують будувати укріплені лінії оборони, а тому блискавичну операцію, як це сталося на Харківщині, ЗСУ провести не зможуть. Саме тому українським військовим потрібна скоординована робота танків, артилерії, бронетранспортерів та інших видів озброєнь.

Щоб гарантувати, що українська армія зможе проводити такі маневри, потрібно буде збільшити ступінь американської та європейської підготовки ЗСУ. Щоправда, навчання не розпочалося з нуля.

" В українців є основна професійна армійська група, яка роками та роками боролася з росіянами й до 2022 року проходила навчання на Заході", — сказав Стівен Біддл, професор Колумбійського університету.

У матеріалі сказано, що поки що неясно, наскільки реалістично для Пентагону навчити українців складностям загальновійськової маневрової війни за короткий проміжок часу.

"Військові, які належним чином мотивовані та мають правильну структуру командування, адаптуються та навчаються досить швидко", — сказав доктор Біддл.

Деякі аналітики вважають, що єдиною найефективнішою зброєю, яку Сполучені Штати можуть надати Україні, є високоточні ракети. Вони могли б вражати цілі у глибині російського тилу.

Раніше Фокус писав, що український дипломат заявив, що Західні союзники обіцяють передати Україні понад 300 танків. Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив про серйозну підготовку ЗСУ до можливого настання росіян. Терміни поставок залежать від типу танків та країни їхнього виробництва.

Ще нагадаємо, що до Києва прибув генеральний інспектор Пентагону. За словами міністра оборони України, американська делегація переконалася в тому, що військова допомога, що надається Вашингтоном, використовується за призначенням.

Також повідомлялося, що розвідка Естонії розповіла, коли у РФ можуть закінчитися ракети. Естонська розвідка вважає, що РФ продовжує купувати високотехнологічні запчастини для ракет. Або Москва могла заздалегідь запастись такими деталями ще до початку повномасштабного вторгнення.