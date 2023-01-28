До Києва прибув генеральний інспектор Пентагону: Рєзніков поділився подробицями зустрічі

За словами міністра оборони України, американська делегація переконалася в тому, що військова допомога, що надається Вашингтоном, використовується за призначенням.

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У п'ятницю, 27 січня, до Києва прибула делегація Міністерства оборони США на чолі з генеральним інспектором Робертом Сторчем. Про зустріч із представниками Пентагону розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков на своїй сторінці у Facebook.

Міністр обговорив з членами делегації подальші зусилля щодо контролю постачання та протистояння корупції. Резніков зазначив, що у Міноборони та Збройних силах України приділяється пильна увага питанням обліку зброї, наданої союзниками.

"Делегація інспекторів США позитивно відзначила перші результати впровадження Міністерством оборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги", — пише Резніков.

Олексій Резніков підкреслив, що делегація Пентагону отримала можливість переконатися в наявності в Україні західної зброї у відповідній кількості та її доцільному використанні воїнами ЗСУ.

"І головне: наші партнери, як і ми, впевнені – Україна переможе. І вони з нами поряд на всіх етапах цієї боротьби зі злом світового масштабу", — сказав Олексій Резніков.

Нагадаємо, що 27 січня заступник держсекретаря з політичних питань США Вікторія Нуланд повідомила про візит до української столиці американських аудиторів із компанії Deloitte.

Нуланд зазначила, що Сполучені Штати позитивно ставляться до реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією. Ця заява прозвучала на тлі закликів представників Республіканської партії США посилити нагляд за військовою допомогою, що надається Україні.

Фокус також писав про те, що після скандалу із закупівлями продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, глава Міноборони України Олексій Рєзніков заявив про реформування системи купівлі зброї та інших товарів військового призначення. Міністр має намір наблизити механізм постачання армії до стандартів НАТО.