В Киев прибыл генеральный инспектор Пентагона: Резников поделился подробностями встречи

По словам министра обороны Украины, американская делегация убедилась в том, что предоставляемая Вашингтоном военная помощь используется по назначению.

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В пятницу, 27 января в Киев прибыла делегация Министерства обороны США во главе с генеральным инспектором Робертом Сторчем. О встрече с представителями Пентагона рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

Министр обсудил с членами делегации дальнейшие усилия по контролю поставок и противостоянию коррупции. Резников отметил, что в Минобороны и Вооруженных силах Украины уделяется пристальное внимание вопросам учета оружия, предоставленного союзниками.

"Делегация инспекторов США положительно отметила первые результаты внедрения Министерством обороны Украины логистической программы LOGFAS, позволяющей мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение материально-технической помощи", — пишет Резников.

Алексей Резников подчеркнул, что делегация Пентагона получила возможность убедиться в наличии в Украине западного оружия в соответствующем количестве и его целесообразном использовании воинами ВСУ.

"И главное: наши партнеры, как и мы, уверены – Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба", — заключил Алексей Резников.

Напомним, что 27 января заместитель госсекретаря по политическим вопросам США Виктория Нуланд сообщила о визите в украинскую столицу американских аудиторов из компании Deloitte.

Нуланд отметила, что Соединенные Штаты положительно относятся к реформам в Украине, направленным на борьбу с коррупцией. Данное заявление прозвучало на фоне призывов представителей Республиканской партии США усилить надзор за предоставляемой Украине военной помощью.

Фокус также писал о том, что после скандала с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о реформировании системы покупки оружия и прочих товаров военного назначения. Министр намерен приблизить механизм снабжения армии к стандартам НАТО.