В Киев прибыли аудиторы США для проверки предоставляемой военной помощи, — Нуланд

Американский политик отметила, что цель визита экспертов — гарантировать, что никакая помощь или вооружение, предоставленные Украине, "не будут перенаправлены".

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В Киев на этой неделе прибыли аудиторы США из компании Deloitte вместе с консультантами Всемирного банка, чтобы гарантировать, что никакая помощь или вооружение, предоставленные Украине, "не будут перенаправлены". Об этом рассказала заместительница госсекретаря по политическим вопросам США Виктория Нуланд, передает CNN.

"Мы продолжаем поддерживать основные реформы и меры по борьбе с коррупцией, проводимые украинским правительством по всей стране", — сказала она.

Ее комментарии прозвучали после того, как члены Конгресса от Республиканской партии выразили желание предпринять дополнительные усилия по надзору, в вопросе поддержки США Украины. Администрация американского президента Джо Байдена заявила, что меры по надзору предпринимаются.

Напомним, 26 января глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что ведомство проводит реформы системы закупок оружия и армейских товаров в связи с недавним коррупционным скандалом. Он намерен приблизить этот механизм к стандартам НАТО.

21 января журналист Юрий Николов заявил, что Минобороны разворовывает бюджетные средства, завышая цены на продукты питания в закупках для ВСУ и опубликовал соответствующее расследование.

Ранее, 8 декабря, СМИ писали, что резолюция республиканцев об аудите военной и экономической военной помощи Украине была отклонена благодаря единству демократов.