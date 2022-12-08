Аудит помощи США для Украины остановят: демократы были против, – СМИ

Последователи Дональда Трампа призывают Белый дом готовиться к "ответственности и подотчетности". Союзники президента Джо Байдена уходят от проверок и уверяют, что Киев может усомниться в поддержке Запада.

Related video

Резолюция Республиканской партии об аудите военной и экономической военной помощи Украине была отклонена благодаря единству демократов. Об этом пишет газета The Washington Post по итогам голосования в Конгрессе США.

Республиканцев объединила идея автора документа, члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, но демократы взяли верх — 26 голосов против 22. Союзники президента Джо Байдена считают, что одобрение аудита — рискованная мера, посылающая Украине сигнал о сомнениях в поддержке США.

[ + – ] Марджори Тейлор Грин обещала прекратить поддержку Украине в случае победы республиканцев

"Они (республиканцы) послали самый убедительный сигнал администрации Байдена о строгом контроле за поддержку войны", — отметили журналисты.

Еще один республиканец Майкл Маккол сказал, что Белый дом должен готовиться к "ответственности и подотчетности".

"Эпоха выписки бланковых чеков закончилась", — сказал он.

Идея аудита заключается в передаче исполнительной власти Конгрессу всех документов и сообщений о помощи Украине не позднее 14 дней после даты принятия резолюции Марджори Грин. Республиканцы уверяют, что контроль не лишит Украину ни текущего, ни будущего финансирования.

"Все дело в ответственности и прозрачности. Чего мы боимся? Мы имеем миллиарды долларов, которые текут в другую страну", — заявил конгрессмен Тим Берчетт из Теннесси.

Демократы заявили, что приоритеты республиканцев не реальны, ведь Россия почти каждый день наносит зимой ракетные удары по украинской инфраструктуре.

"У нас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть вопросы прозрачности и подотчетности. Сейчас мы находимся в эпицентре войны", — считает демократ Джеральд Коннолли.

Марджори Грин пообещала представить резолюцию повторно на следующем заседании Конгресса. Тогда должна собраться обновленная на выборах в ноябре Палата представителей, где большинство будет за республиканцами.

Последний опрос Чикагского совета по глобальным делам показал, что 55% республиканцев поддерживают отправку военной помощи. В марте этот показатель был на уровне 80%, отмечает The Washington Post.

Напомним, что США взяли на себя обязательства передать Украине около 20 млрд долларов военной помощи. В Госдепартаменте и Пентагоне думают над тем, как предотвратить попадание оружия в чужие руки.

Байден считает, что обе партии будут поддерживать помощь Украине в 2023 году. Большинство республиканцев в Конгрессе ранее голосовали за пакет военной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Марджори Тейлор Грин ранее обещала прекратить поддержку Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.