Аудит допомоги США для України зупинять: демократи були проти, – ЗМІ

Послідовники Дональда Трампа закликають Білий дім готуватися до "відповідальності та підзвітності". Союзники президента Джо Байдена уникають перевірок і запевняють, що Київ може засумніватися у підтримці Заходу.

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Резолюцію Республіканської партії про аудит військової та економічної військової допомоги Україні було відхилено завдяки єдності демократів. Про це пише газета The Washington Post за підсумками голосування у Конгресі США.

Республіканців об'єднала ідея авторки документа, членкині палати представників Марджорі Тейлор Грін, але демократи взяли гору — 26 голосів проти 22. Союзники президента Джо Байдена вважають, що схвалення аудиту — ризикований захід, який посилає Україні сигнал щодо сумнівів у підтримці США.

[ + – ] Марджорі Тейлор Грін обіцяла припинити підтримку Україні у разі перемоги республіканців

"Вони (республіканці) надіслали найпереконливіший сигнал адміністрації Байдена про суворий контроль за підтримку війни", — зазначили журналісти.

Ще один республіканець Майкл Маккол сказав, що Білий дім має готуватися до "відповідальності та підзвітності".

"Епоха виписки бланкових чеків закінчилася", — сказав він.

Ідея аудиту полягає у передаванні виконавчій владі Конгресу всіх документів і повідомлень про допомогу Україні не пізніше 14 днів після дати ухвалення резолюції Марджорі Грін. Республіканці запевняють, що контроль не позбавить Україну ані поточного, ані майбутнього фінансування.

"Уся справа у відповідальності та прозорості. Чого ми боїмося? Ми маємо мільярди доларів, які течуть в іншу країну", — заявив конгресмен Тім Берчетт із Теннессі.

Демократи заявили, що пріоритети республіканців не реальні, адже Росія майже щодня завдає взимку ракетних ударів по українській інфраструктурі.

"У нас буде достатньо часу, щоб розглянути питання прозорості та підзвітності. Зараз ми перебуваємо в епіцентрі війни", — вважає демократ Джеральд Конноллі.

Марджорі Грін пообіцяла подати резолюцію повторно на наступному засіданні Конгресу. Тоді має зібратися оновлена на виборах у листопаді Палата представників, де більшість буде за республіканцями.

Останнє опитування Чиказької ради у глобальних справах показало, що 55% республіканців підтримують відправлення військової допомоги. У березні цей показник був на рівні 80%, зазначає The Washington Post.

Нагадаємо, що США взяли на себе зобов'язання передати Україні майже 20 млрд доларів військової допомоги. У Держдепартаменті та Пентагоні думають над тим, як запобігти потраплянню зброї до чужих рук.

Байден вважає, що обидві партії підтримуватимуть допомогу Україні у 2023 році. Більшість республіканців у Конгресі раніше голосували за пакет військової допомоги Україні на 40 млрд доларів.

Марджорі Тейлор Грін раніше обіцяла припинити підтримку Україні у разі перемоги республіканців на проміжних виборах до Конгресу.