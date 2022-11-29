"Це жорстока війна": республіканці тиснуть на Байдена через постачання зброї Україні, — WP

У Республіканській партії мають намір посилити нагляд за військовими постачаннями. На думку республіканців, Конгрес має "закликати до відповідальності" адміністрацію Байдена за надання фінансової допомоги Україні.

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Представники Республіканської партії США заявили про необхідність жорсткіше контролювати постачання озброєння Україні. Такі запобіжні заходи покликані зупинити небажане поширення американської зброї у світі, про що пише Washington Post.

У публікації йдеться, що за президента Байдена Америка взяла на себе зобов'язання перед Україною майже на 20 мільярдів доларів військової допомоги. У зв'язку з цим Держдепартамент США та Пентагон мають намір вдатися до додаткових заходів для запобігання потраплянню зброї до чужих рук.

Автори статті зазначають, що більшість американських політиків підтримує заходи щодо посилення контролю за військовими постачаннями в Україну. Проте експерти попереджають, що "бездоганний облік" у нинішніх умовах неможливий.

"У будь-якій війні можуть бути помилки та неправильний розподіл припасів", — розмірковує член Палати представників і ветеран Джейсон Кроу.

Дослідник глобальної торгівлі зброєю із Центру Стімсона Еліас Юсіф також вважає, що моніторинг цільового використання зброї має деякі недоліки. Він наголосив, що Вашингтон має об'єктивно оцінювати свої можливості щодо цього.

Для того, щоб ефективніше відстежувати постачання озброєння, в Палаті представників ухвалили законопроєкт, який зобов'язує Пентагон та генеральних інспекторів складати звіти про передачу предметів військового призначення.

"Податки платники заслуговують на те, щоб знати, що інвестиції йдуть туди, куди вони призначені", — говорить Кроу.

Водночас ветеран стверджує, що США не мають наміру слідкувати за кожною деталлю американської зброї на російсько-українському фронті. Він уточнює, що головна мета моніторингу – переконатися, що армія РФ не отримує озброєння США у великій кількості.

"Ми не граємо місію досконалості тут. Це жорстока, великомасштабна наземна війна — будинок за будинком, вулиця за вулицею, траншея за траншеєю", — сказав експерт.

У Пентагоні зазначають, що наразі Україна не давала суттєвих приводів для занепокоєння. За словами представників відомства, українська влада регулярно звітує про використання американської зброї.

Нагадаємо, що республіканці з Палати представників Майкл Маккол і Майк Тернер пообіцяли ретельніше відстежувати постачання зброї в Україну.

Ще Фокус писав про те, що адміністрація президента США Джо Байдена домовляється з Конгресом про надання додаткової фінансової допомоги Україні.