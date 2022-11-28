Республіканці у Конгресі продовжать підтримку України, але вимагатимуть звітність (відео)

Два республіканці з Палати представників — Майкл Маккол та Майк Тернер — пообіцяли посилити нагляд та прозорість військової допомоги Україні, оскільки це "долари американських платників податків".

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Два представники республіканської партії США пообіцяли продовжити надавати військову підтримку Україні після того, як партія отримає більшість у Палаті представників у січні 2023. Водночас республіканці ретельніше здійснюватимуть нагляд за поставками, повідомляє агентство Bloomberg.

В ефірі програми This Week на каналі ABC конгресмен Майкл Маккол, який претендує на посаду голови комісії із закордонних справ Палати представників, заявив, що його партія посилить нагляд та підзвітність військової допомоги Києву.

"Ми збираємося забезпечити більший нагляд, прозорість та підзвітність. Це долари американських платників податків. Чи зменшує це наше бажання допомогти українському народу у боротьбі? Ні. Але ми збираємося робити це відповідально", — заявив Маккол.

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Зі свого боку старший республіканець у комітеті з розвідки Майк Тернер розкритикував той факт, що лише частина допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів, прийнятої Палатою представників під керівництвом демократів у травні, спрямована безпосередньо на озброєння України. За його словами, він підтримає постачання далекобійної зброї в Україну, оскільки це необхідно для того, щоб війна не була затяжною.

"Коли ми даємо їм те, що їм потрібно, вони виграють. Якщо ми цього не зробимо, то це буде довга, затяжна війна", — зазначив конгресмен.

Раніше повідомлялося, що за результатами проміжних виборів у США більшість Сенату здобула партія президента Джо Байдена. Так демократи контролюватимуть верхню палату ще два роки.

Президент США Джо Байден 10 листопада висловив сподівання щодо подальшої двопартійної підтримки України. За його словами, допомога України, яка бореться з російською агресією, наступного року продовжиться і з боку демократів, і республіканців.